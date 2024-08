Ils achètent une voiture électrique chinoise et regrettent amèrement leur décision. Voici pourquoi

Un couple marié exprime son regret après un voyage de 1800 km à bord de leur nouvelle voiture électrique chinoise. Ce qui devait être une aventure écologique et moderne s'est effectivement avéré être une série d'obstacles techniques et logistiques. Voici le récit de leurs déboires.

Problèmes de chargement : une batterie qui pose problème

Dès les premiers kilomètres, le couple a rencontré des difficultés avec la recharge de leur BYD. La promesse d'une batterie solide et d'une autonomie prolongée n'a pas été tenue. Cette autonomie s'est révélée considérablement réduite une fois qu'ils se sont engagés sur une autoroute à grande vitesse. Le couple a dû s'arrêter à plusieurs reprises afin de charger le véhicule.

Un autre souci majeur qui les a fait regretter était la compatibilité limitée de la voiture électrique chinoise avec certaines bornes de recharge. Le protocole utilisé par la BYD n'était pas toujours reconnu, ce qui a conduit à des situations où M. et Mme. Hill se retrouvaient bloqués sans possibilité de recharger. Ils ont perdu énormément de temps, puisque la voiture et les bornes étaient incompatibles.

D'autre part, les temps de recharge annoncés pour la voiture électrique étaient très différents de la réalité. Alors que la documentation promettait une recharge rapide, ils devaient attendre plus longtemps que prévu. Cette différence entre la théorie et la pratique a perturbé leur planning initial et ajouté à leur frustration. Les contretemps ont certainement engendré plusieurs changements dans leur emploi du temps.

Navigation chaotique de la voiture électrique chinoise

La navigation GPS intégrée à la BYD devait être un atout pour leur périple. Pourtant, elle a vite montré ses limites. La plupart du temps, le système était inexact ou manquait de mises à jour nécessaires pour les routes nouvelles ou modifiées. Ce défaut a entraîné plusieurs erreurs de direction et des détours imprévus. Cela fait partie des raisons pour lesquelles le couple a regretté l'achat de la voiture électrique chinoise.

Le manque de mises à jour régulières du système GPS a rendu difficile la planification efficace de leur itinéraire. À différentes reprises, les cartes ne reflétaient pas l'état actuel des routes. D'autres fois, elles excluaient les nouvelles infrastructures routières. Ce défaut lié à la navigation de la voiture électrique chinoise a contribué au regret du couple. M. et Mme Hill ont d'ailleurs eu du mal à trouver des chargeurs à cause de ce système défaillant. Le véhicule les a initialement dirigés vers cinq chargeurs dont trois n'existaient même pas encore.

Des fonctionnalités décevantes et peu pratiques

Le modèle BYD acheté par le couple offrait de nombreuses fonctionnalités innovantes, du moins sur le papier. Mais à l'usage, ces fonctions ont déçu. L'expérience utilisateur n'a pas répondu aux attentes élevées créées par le marketing du constructeur chinois.

Le véhicule possédait divers systèmes d'assistance à la conduite destinés à améliorer la sécurité et le confort. Malheureusement, ces dispositifs étaient souvent trop sensibles ou, au contraire, pas assez réactifs. Au grand regret du conducteur, le freinage régénératif faisait partie des principaux défauts de la voiture électrique chinoise. Si cette fonctionnalité était efficace en ville, elle était loin d'être pratique sur l'autoroute.

En outre, le couple s'est exprimé au sujet du toit en verre de leur nouvelle BYD. Certes, cette fonction devait offrir aux personnes à bord une vue panoramique. Néanmoins, elle causait davantage de désagréments lorsque le voyage se faisait sous la chaleur du soleil australien. Le couple s'est retrouvé dans l'obligation de se procurer un écran en vue de bloquer les rayonnements solaires. C'était la seule manière de rester au frais tout au long du périple.

Malgré leur regret après l'achat de cette voiture électrique chinoise, M. et Mme. Hill ont trouvé quelques points positifs à l'issue de leur expédition. Selon le conducteur, les arrêts fréquents leur ont permis d'explorer différentes villes pittoresques. De cette manière, ils ont également eu l'occasion d'échanger avec les habitants, ce qui fût une expérience enrichissante.

