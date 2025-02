L’IA de DeepSeek propulse le succès des véhicules électriques BYD

L’univers des voitures électriques est une fois de plus secoué par une nouvelle étonnante. Il s’avère que l’assistance à la conduite sur certains modèles de voitures chinoises BYD sera effectué avec l’aide de l’IA DeepSeek.

C’est un grand changement, mais voici ce qu’il en est.

Une transformation ayant la même importance que les ceintures de sécurité et les airbags ?

Je ne sais pas si l’on peut vraiment considérer la conduite sous assistance de l’IA comme une mécanique standard. Mais c’est ainsi que Wang Chuanfu, fondateur et président de BYD, interprète cette avancée.

L‘IA DeepSeek sera mise dans sa gamme de voitures. Elle comprend un véhicule à bas prix de 69 800 yuans soit 9 555 dollars. Et c’est une première en Chine et dans le monde de l’auto. Que pensez-vous d’un constructeur automobile capable d’offrir des capacités d’assistance à la conduite aussi avancées pour un véhicule d’entrée de gamme ? C’est assez incroyable en effet.

En plus de proposer des réductions des prix, BYD s’attèle maintenant à améliorer les fonctions de ses véhicules en 2025. Et comme l’intégration de l’IA dans la gestion de la conduite autonome de certaines voitures électriques est un sujet devenu courant dans les médias, le géant chinois s’y est mis.

Comment BYD compte confier les rênes de ces voitures à l’IA DeepSeek ?

Concrètement, l’assistance de l’IA DeepSeek sera intégrée dans la version la plus avancée du nouveau système d’aide à la conduite de chez BYD. Pour fonctionner, elle sera couplée à une combinaison de logiciels, de caméras et d’autres capteurs. Mais tous ces détails minimiseront surtout la nécessité d’une intervention humaine sur ces modèles, c’est à ça que l’IA servira.

Alors que les taxis autonomes sont déjà en circulation aux États-Unis et en Chine. Cela fait un bon moment. BYD était un peu à la traîne. Mais là, la marque est aussi en train d’apposer son empreinte dans le domaine des voitures autonomes à travers la mise en place de cette stratégie.

Les avantages de l’usage de l’IA DeepSeek

La direction de BYD a déclaré aux investisseurs en mars 2023 qu’en matière de « conduite intelligente », il était difficile de déterminer la responsabilité en cas d’accident impliquant des véhicules autonomes. Toutefois, les technologies avancées de conduite assistée pouvaient améliorer la sécurité générale. C’est sans doute pourquoi BYD a choisi d’introduire l’IA DeepSeek dans leurs voitures.

Lundi, l’entreprise a déclaré que les véhicules dotés d’une IA peuvent surveiller l’état des routes et en éviter les dangers. Et 20 modèles en ont été dotés depuis lundi dernier. Par contre, on ne sait pas si la marque compte étendre ce service au niveau mondial.

Sinon, bien que l’intégration de DeepSeek renforce l’avantage concurrentiel de BYD, Brian Tycangco, analyste chez Stansberry Research, a averti que cette collaboration est périlleuse. Elle augmente la probabilité que les véhicules BYD aient plus de difficultés à pénétrer les marchés occidentaux. C’est notamment le cas des États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.

