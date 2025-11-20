Hyundai imagine un Ioniq 5 sous stéroïdes avec le Crater Concept !

Quand Hyundai décide de muscler son already génial Ioniq 5, cela donne le Crater Concept. Un bolide qui a visiblement oublié sa salle de sport et a préféré les stéroïdes !

Avec ses lignes hyper-agressives, ses jantes démesurées et son attitude de badass lunaire, ce concept ne se contente pas de frimer. Il annonce un futur où le 4×4 électrique n’est plus sage, mais sauvage. Accrochez-vous, le cratère va créer l’impact.

Hyundai Crater : le concept électrique qui veut secouer les sentiers

Alors que les SUV classiques se contentent souvent du bitume, Hyundai prépare une véritable déclaration d’intention tout-terrain. Le constructeur coréen dévoilera prochainement le Crater Concept, présenté comme un véhicule de démonstration « extrême », lors du Salon de l’auto de Los Angeles. Conçu au centre technique américain de Hyundai en Californie, ce concept aux allures de baroudeur électrique semble prêt à avaler les chemins les plus hostiles dans le plus grand silence. L’aventure 4×4 version zéro émission, c’est pour bientôt ?

Un styling musclé qui ne passe pas inaperçu

Sur les esquisses dévoilées, le Crater affiche un caractère bien trempé. Silhouette carrée, garde-au-ground généreuse, pneus boueux surdimensionnés et éclairages LED signature façon pixels : le message est clair. Ce SUV ne mise pas sur la discrétion. Une calandre complètement fermée laisse peu de doute sur sa motorisation : il s’agirait bien d’un véhicule 100 % électrique, profitant de l’absence de moteur thermique pour optimiser son aérodynamisme. Son look robuste et ses projecteurs additionnels sur le toit en font un aventurier né.

Le silence, nouvel atout de l’aventure

Rouler en pleine nature sans perturber le calme ambiant : c’est l’expérience unique que promet un 4×4 électrique. Hyundai semble vouloir suivre l’exemple de Rivian en proposant un véhicule capable d’accéder à des lieux reculés dans une sérénité totale. Le Crater Concept ne se contenterait pas d’être un show-car ; il incarnerait une vision de l’aventure outdoor responsable, où le frisson de l’exploration rime avec respect de l’environnement.

Au-delà du XRT : un pas vers l’extrême

Avec le Crater, Hyundai ne fait pas dans la demi-mesure. Si la gamme XRT existante (Ioniq 5, Santa Cruz, Palisade) offre un look aventurier, elle reste essentiellement destinée au chemin forestier occasionnel. En revanche, ce concept semble conçu pour des terrains bien plus techniques, rivalisant peut-être avec les sentiers légendaires de Moab. Une annonce qui montre l’ambition de la marque de s’aventurer sur le créneau du vrai off-road, jusqu’ici dominé par des acteurs historiques.

Rendez-vous à Los Angeles pour la révélation

Reste à savoir si le Crater restera à l’état de concept ou s’il préfigure un futur modèle de série. Réponse le 20 novembre, lors de sa présentation officielle en direct sur YouTube. Une chose est sûre : Hyundai envoie un signal fort au marché des SUV électriques. L’ère du 4×4 silencieux et capable de sortir des sentiers battus est peut-être en train de naître. Affaire à suivre, les amateurs d’aventure !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn