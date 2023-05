Honda lance son très attendu scooter électrique 50 cm3 

Le constructeur automobile japonais Honda a officiellement lancé le EM1 e, son premier scooter électrique équivalent 50cc. Le modèle sera la première d’au moins 10 scooters électriques que la firme japonaise lancera dans le monde d’ici la fin de 2025.

Honda a franchi une nouvelle étape dans sa volonté d’atteindre la neutralité carbone dans les années 2040. La firme a en effet lancé son premier cyclomoteur électrique, l’EM1 e. Ce scooter électrique est destiné principalement aux navetteurs urbains, et plus particulièrement aux étudiants à la recherche de petits trajets écologiques et bon marché.

Honda lance son premier scooter électrique

Le nom du Honda EM1 e : comprend trois points importants. Tout d’abord, « EM » signifie « electric moped » (cyclomoteur électrique), « 1 » indique qu’il s’agit du premier cyclomoteur électrique de Honda. Enfin, « e : » indique qu’il fait partie de la gamme e-mobilité de Honda.

L’EM1 e est un cyclomoteur à deux passagers, avec des barres d’appui, un siège long et des repose-pieds qui se replient dans la carrosserie. Il sera disponible en trois palettes de couleurs : blanc rayon de soleil nacré, argent numérique métallisé et noir balistique mat métallisé.

Le EM1 e comprend un espace de rangement utile de 3,3 litres sous la selle. Ce scooter électrique de Honda intègre également un port de charge USB, des feux LED sur tous les côtés, un crochet pour sacoche, des poignées de maintien.

Par ailleurs, cet équivalent 50 cc de Honda a un cadre en acier avec une fourche télescopique de 31 mm à l’avant et deux amortisseurs à l’arrière. Ces derniers permettent d’absorber les chocs et les bosses pendant les trajets.

Avec une hauteur de selle de 740 mm, l’EM1 e conviendra aux pilotes de petite taille. En outre, son poids de seulement 95 kg, batterie comprise, devrait permettre une grande maniabilité.

Une puissance adaptée à la circulation urbaine

L’entreprise affirme que l’EM1 est conçue pour le transport urbain et s’adresse « carrément à une population jeune ». Elle indique que le style compact a été développé afin qu’il ait une identité unique au sein de la gamme de motos actuelles de Honda. Plus encore, ce scooter électrique « machine » se synchronise parfaitement avec les attentes en termes de mobilité urbaine. En fait, le Honda EM1 e embarque un moteur de 1,7 kW/2,3 chevaux (crête). Il peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h (30 mph).

Plus encore, le EM1 e s’accompagne d’une batterie lithium-ion amovible propre à Honda, appelée Honda Mobile Power Pack e. En mode ECON, l’autonomie maximale atteint 48 km, mais Honda précise que dans les conditions de test WMTC Class 1, l’autonomie n’était que de 30 km. La batterie peut également être rechargée de 25 % à 75 % en 160 minutes.

La roue avant de 12 pouces en fonte d’aluminium limite le poids. Tandis que la roue arrière de 10 pouces est en composite acier/aluminium. Honda a opté pour un système de freinage combiné (CBS). Ce dernier comprend un disque avant à étrier simple piston de 190 mm et un tambour arrière de 110 mm. Lorsque le frein arrière s’active, le CBS distribue la puissance de freinage à l’étrier avant.

La nouvelle machine a été dévoilée au salon de la moto EICMA à Milan, en Italie. Elle devrait sortir au milieu de l’année 2024.