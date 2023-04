Gogoro enrichit sa gamme avec un maxi-scooter électrique 125 cc

L’entreprise taïwanaise Gogoro a été l’un des protagonistes du récent Seoul Mobility Show 2023, où elle a présenté le maxi scooter électrique, EV-C1. Ce maxi scooter électrique de 125 cm3 se démarque des modèles plus conventionnels habituellement proposés par la marque.

Gogoro compte parmi les plus grands innovateurs de la mobilité électrique en Asie. Cette marque taïwanaise est apparue sur le marché en 2011, alors que l’engouement pour les deux roues électriques était moins important qu’il ne l’est aujourd’hui. Actuellement, Gogoro se démarque par sa technologie intelligente d’échange de batteries, qui lui permettra de s’implanter sur plusieurs marchés dans le monde. Gogoro a annoncé son intention de devenir un acteur majeur du secteur de la mobilité électrique en Asie en 2022.

EV-C1, le tout premier maxi scooter électrique de Gogoro

L’EV-C1 a fait couler beaucoup d’encre en raison de son style. Ce maxi scooter 125 cc a une plus grande autonomie, ce qui plaira aux utilisateurs coréens qui veulent un deux roues électrique plus puissant.

En termes de style, le EV-C1 se révèle plus grand par rapport aux modèles précédents de Gogoro, en particulier le 2 Plus. Il combine le design d’un maxi scooter et une structure robuste.

D’un point de vue technique, ce maxi scooter électrique semble plus puissant, capable de vous accompagner sur des distances plus longues et à un rythme plus soutenu. Les données du constructeur indiquent que ce deux-roues a une puissance de 7 kW. Il peut parcourir environ 99 km avec une seule charge.

Bien que cela reste à confirmer par la marque, il est clair qu’avec l’EV-C1, Gogoro cherche à frayer son propre chemin vers un nouveau segment. Son objectif est de pouvoir proposer un véhicule capable de parcourir de plus longues distances. Et ce, à un prix inférieur à celui de la plupart des modèles actuels

Gogoro, leader innovant dans le domaine de la mobilité électrique

Gogoro a été fondée en 2011. Depuis lors, cette marque a connu une croissance rapide dans le secteur de la mobilité électrique.

La société se distingue notamment par son système d’échange de batteries. Celui-ci permet aux utilisateurs de remplacer facilement une batterie déchargée par une batterie entièrement chargée provenant d’une station de recharge. Ce système permet de résoudre le problème de l’autonomie limitée dont souffrent souvent les véhicules électriques.

Actuellement, Gogoro compte dans sa gamme la Viva, avec ses versions standard, XL et Mix. Elle dispose également des modèles Supersport, Delight ou S2 et S1, bien que tous soient axés sur une utilisation communautaire. L’EV-C1 tentera de changer la donne en se basant sur les performances et l’emballage. En effet, ce maxi scooter électrique témoigne du désir du constructeur de se lancer dans d’autres segments afin de de mieux satisfaire les attentes du public.