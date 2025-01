CES 2025 : Garmin lance Unified Cabin, son cockpit numérique innovant

Le gros EVENT qui se passe maintenant à Las Vegas nous dévoile monts et nouvelles merveilles. Parmi celles-ci, Garmin a justement présenté l’Unified Cabin 2025, un tableau de bord numérique tout-en-un, lors du CES 2025.

Et ça tombe bien ! Alors que l’année commence et que les vœux de santé et de réussite ont été échangés, il est maintenant temps de s’intéresser à ce que les grandes ou petites sociétés œuvrant dans le domaine de la technologie proposent en ce moment.

Un système qui fonctionne avec un seul module de contrôle

L’Unfied Cabin de Garmin présenté lors du CES 2025 permet une personnalisation poussée des commandes de votre véhicule électrique grâce à l’intelligence artificielle embarquée. Cette cabine possède aussi des fonctionnalités intéressantes comme la détection de présence et des expériences audio et vidéo sur mesure. Avec six écrans répartis sur quatre zones, Garmin souhaite améliorer le confort et la connectivité dans les voitures pour les fabricants du monde entier.

Cette invention représente une avancée importante dans le domaine des cockpits numériques. En effet, ce système intégré vise à transformer l’expérience de conduite. Elle combine personnalisation, technologie de pointe et efficacité.

https://twitter.com/itsrosehan1/status/1859817276238660090

Avec Unified Cabin 2025 exposé au CES 2025 Garmin se fait remarquer

Alors que Garmin est plus connu dans le domaine du sport et des montres connectées plutôt que dans celui de la mobilité, le produit que l’entreprise propose est intéressant. Une cabine connectée contrôlée par un seul module basé sur Android Automotive conçu par un fabricant de montres, qui a déjà vu cela ?

Les représentant de Garmin présents lors du CES 2025 ont énoncé les propos suivants en ce qui concerne l’Unfied Cabin : « Nous voulons intégrer les technologies de manière harmonieuse pour offrir une solution unifiée qui réduit les coûts et améliore l’expérience utilisateur », déclare Craig Puder, vice-président de l’ingénierie chez Garmin.

Fort de son expérience dans l’aviation et le domaine maritime, Garmin s’efforce de répondre aux attentes des fabricants et des consommateurs en matière de connectivité et de personnalisation. D’autres marques explorent également de nouvelles façons d’améliorer l’expérience des utilisateurs dans les voitures électriques, avec des écrans qui deviennent de plus en plus grands et sophistiqués au fil des ans.

Les autres options qu’offre l’Unfied Cabin de Garmin

Ceux qui ont testé l’Unfied Cabin de Garmin lors du CES 2025 ont mentionné que la personnalisation immersive grâce à l’IA générative, permet aux utilisateurs de modifier les thèmes, les modèles 3D et l’éclairage intérieur selon leurs goûts. Un assistant vocal personnalisé équipe également chaque siège et comprend et exécute des commandes spécifiques.

Une autre fonctionnalité importante est la détection de présence des enfants. Grâce à la technologie Ultra-Wide Band (UWB), le système peut déterminer si un siège est occupé par un enfant ou un adulte. C’est très pratique, car cela pourrait prévenir des accidents en cas d’oubli. En analysant des mouvements subtils comme la respiration, le système avertit le conducteur en cas de danger.

En ce qui concerne le multimédia, la gestion dynamique du son permet à chaque passager de vivre une expérience audio et vidéo unique. Les concepteurs ont doté cette cabine de haut-parleurs intégrés dans les appuie-têtes ou via des casques Bluetooth.

Enfin, l’Unified Cabin 2025 se distingue par sa facilité d’utilisation. Une interface 3D permet de contrôler aisément les fonctions essentielles du véhicule. Puis, un nouvel écran ultra-large améliore la vision panoramique et les outils d’assistance à la conduite. La technologie AutoLink optimise également la connectivité en connectant instantanément les appareils personnels et les réglages des sièges.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn