Fraudes et piratage : Les risques méconnus de l’IPTV illégale

L’IPTV, technologie pour accéder à des chaînes télévisées et à du contenu à la demande via Internet, séduit de plus en plus de consommateurs, notamment en raison de ses tarifs attractifs. Toutefois, les utilisateurs de services illégaux s’exposent à des risques majeurs, tant sur le plan de la sécurité que de la qualité et des sanctions légales.

Qu’est-ce que l’IPTV ?

L’IPTV, ou Internet Protocol Television, est une technologie qui permet de diffuser des contenus télévisuels via Internet. Elle inclut aussi bien des plateformes légitimes comme Netflix ou Disney+ que des services illégaux. L’un des principaux attraits de cette solution est sa flexibilité et son coût souvent inférieur aux offres classiques. Selon l’Arcom, l’IPTV progresse constamment dans les foyers français, principalement grâce à la fibre optique, tandis que l’accès à la télévision par la TNT décline. Cependant, lorsque l’on utilise des services illégaux d’IPTV, les risques pour les utilisateurs sont nombreux et significatifs.

Les dangers liés à l’IPTV illégale

Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité chez ESET France, met en garde : « Les services IPTV légaux sont protégés contre le piratage, contrairement aux illégaux. » Les plateformes illégales, bien qu’attirantes par leurs prix réduits, comportent plusieurs dangers. Le premier risque concerne la sécurité des utilisateurs. Les abonnés à des services d’IPTV illégaux sont fréquemment victimes de logiciels malveillants tels que des virus, chevaux de Troie ou ransomwares. Ces infections peuvent entraîner le vol d’identité et des fraudes financières. Elles sont en mesure de mettre en péril les données personnelles et bancaires des utilisateurs.

Un autre danger lié à l’IPTV illégale réside dans la qualité du service. Les utilisateurs rapportent souvent des bugs, crashs ou une qualité de streaming médiocre. De plus, ces services ne bénéficient généralement d’aucune mise à jour de sécurité ni d’un support technique fiable. Cela augmente les risques pour leurs utilisateurs.

Sanctions légales et piratage

Sur le plan légal, les utilisateurs de services IPTV illégaux s’exposent à des sanctions sévères. La violation des droits d’auteur est un délit puni par la loi française. Les contrevenants risquent jusqu’à 5 ans de prison et 375 000 € d’amende. En septembre 2024, l’Arcom a d’ailleurs fait fermer plusieurs sites qui diffusent des matchs de Ligue 1 de manière illicite. Benoit Grunemwald rappelle que 32 % des internautes trouvent ces services illégaux via les réseaux sociaux, une tendance qui alimente le phénomène du piratage.

Ainsi, bien que certains puissent choisir d’enfreindre la loi, il est essentiel de bien comprendre les risques encourus. Les utilisateurs doivent être conscients non seulement des implications légales, mais aussi des dangers pour leurs données personnelles. En outre, ils ne bénéficient d’aucune garantie quant à la qualité et à la fiabilité des services.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

