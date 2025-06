Explosion des VPN à la fermeture des sites porn : le web français sous haute pression

Depuis le 4 juin 2025, Pornhub, YouPorn et RedTube se sont autosuspendus en France. Refusant d’appliquer la nouvelle vérification d’âge imposée par la loi SREN, ces géants du X ont bloqué l’accès à leurs plateformes. Résultat : une explosion des VPN à la fermeture des sites porn. Un véritable raz-de-marée numérique s’est déclenché, révélant l’ampleur du contournement mis en place par les internautes.

Le 4 juin marque un tournant pour l’internet français : les plus grandes plateformes pornographiques du web – Pornhub, YouPorn et RedTube – ont fermé volontairement leurs portes à des millions d’utilisateurs. Ce n’est pas un bug, mais un acte de protestation. En cause ? La loi SREN, imposant une vérification d’âge renforcée via pièce d’identité ou carte bancaire.

Officiellement, elle vise à protéger les mineurs. Officieusement, elle menace la vie privée des adultes. Aylo, propriétaire de ces sites, dénonce un dispositif disproportionné, inefficace et liberticide. Même XHamster, autre mastodonte du secteur, refuse de se plier à ces exigences. Résultat : en France, c’est le blackout.

Et ce vide numérique a généré une réaction instantanée. En moins de 30 minutes, les VPN sont devenus l’arme de contournement privilégiée. Ce n’est plus simplement une question d’accès à du contenu pour adulte : c’est une affaire de liberté numérique. Et le mouvement ne fait que commencer.

Un choix politique déguisé en solution numérique

Ce raz-de-marée ne tient pas du hasard. Il incarne un ras-le-bol général face à la surenchère de surveillance qui s’installe insidieusement. Selon les géants du X, derrière la façade de la protection des mineurs se cache un autre projet : contrôler les accès, tracer les comportements, normaliser l’identification systématique sur le web. Une logique qui va bien au-delà du porno.

Ce que les internautes ont affirmé à travers ce recours massif au VPN, c’est un non clair et net. Non à une société du soupçon permanent. Non à une identité numérique imposée pour chaque action. Le réseau privé virtuel, à cet instant précis, devient bien plus qu’un simple bouclier. C’est le droit de dire : ce que je fais sur Internet ne regarde que moi.

Explosion des VPN à la fermeture des sites porn : NordVPN devient la solution privilégiée

La coupure soudaine des sites pornographiques en France a agi comme un électrochoc. Mais ce qui frappe surtout, c’est la vitesse à laquelle les internautes ont réagi : en quelques heures, NordVPN est devenu la référence absolue pour accéder à nouveau à leurs contenus. Pourquoi ? Car ce Réseau Privé Virtuel ne se contente pas de débloquer Pornhub et consorts : il redonne accès à un Internet sans frontières.

Avec ses 7 400 serveurs répartis dans 118 pays, NordVPN vous connecte à l’étranger en un clic. Votre adresse IP change, les sites bloqués réapparaissent. Mais cette liberté retrouvée ne se fait pas au détriment de votre sécurité.

Le VPN pour le streaming agit comme une armure numérique. Grâce à un chiffrement de pointe, votre activité en ligne reste invisible. Le Kill Switch coupe instantanément votre connexion si la protection tombe. Et pour aller plus loin :

La protection Anti-menaces Pro pour bloquer les pubs, malwares et sites piégés

Le Réseau Mesh pour créer un réseau privé chiffré entre vos appareils.

La Surveillance du Dark Web qui vous alerte si vos données sont compromises.

L’IP dédiée pour éviter les blocages et accéder à des services sensibles.

À cela s’ajoutent le Double VPN, le Split Tunneling, SmartPlay ou encore le DNS privé. Autant de couches invisibles qui renforcent votre anonymat. Le tout se fait en arrière-plan, sans configuration compliquée. Vous continuez à naviguer normalement, sauf que cette fois, vous êtes véritablement invisible.

Cerise sur le gâteau : NordVPN fonctionne sur tous vos appareils, jusqu’à 10 en simultané. Que ce soit sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, tout est synchronisé. Enfin, l’application est fluide, intuitive, et les extensions pour navigateurs comme Chrome ou Firefox s’installent en un clic.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn