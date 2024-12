Et si le charbon remplaçait le graphite dans vos batteries ?

Les chercheurs explorent de nouvelles solutions pour améliorer les batteries des voitures électriques. Parmi les innovations récentes, on compte la batterie au charbon, le nouveau matériau qu’on va utiliser au lieu du graphite. Cette approche surprenante offre une alternative plus économique et écologique pour la production de batteries.

Une batterie au charbon pour remplacer le graphite

Des chercheurs du laboratoire d’Oak Ridge ont développé un procédé permettant de purifier le charbon. Il devient ainsi utilisable dans les batteries électriques. Comme le graphite, le charbon est riche en carbone. On peut le transformer pour remplir le même rôle dans la fabrication des anodes. Ce processus pourrait ainsi réduire la dépendance au graphite, qui est principalement extrait en Chine. Il offre également une source d’approvisionnement plus stable et accessible.

La batterie au charbon a plusieurs avantages. Le matériau est déjà bon marché et abondant, mais ce ne sont pas ses seuls atouts. Sa production est moins énergivore que celle du graphite traditionnel, qui nécessite des températures très élevées. Cette méthode pourrait permettre une fabrication moins chère et moins polluante de batteries pour voitures électriques. Cela contribue ainsi à rendre la transition vers l’électromobilité plus abordable.

Une fabrication avec un impact environnemental réduit

L’une des principales forces de la batterie au charbon réside dans son potentiel écologique. Effectivement, le processus de purification du charbon émet beaucoup moins de CO2 que la production de graphite. Ce dernier implique des procédés industriels polluants. En remplaçant le graphite par du charbon transformé, les chercheurs estiment que l’impact environnemental de la production serait considérablement réduit.

Concevoir des batteries au charbon permet par ailleurs de recycler des déchets industriels. Cela concerne notamment les cendres ou les résidus issus de l’extraction. Ils peuvent servir à produire du graphite. Cela offre une solution pour diminuer les déchets tout en répondant aux besoins croissants en matériaux pour les batteries électriques. Par conséquent, cette nouvelle technique pourrait favoriser une économie plus circulaire et durable.

