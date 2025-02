Eovolt Afternoon Pro séduit le jury du Design & Innovation Award

Eovolt, spécialiste des vélos électriques pliants, franchit un cap avec son Afternoon Pro, sacré au prestigieux Design & Innovation Award 2025. Ce prix, considéré comme l’Oscar de l’industrie du vélo, récompense les innovations majeures du secteur après des tests en conditions réelles. Il répond aux enjeux de mobilité urbaine et d’intermodalité. Cette distinction renforce la position d’Eovolt comme un acteur incontournable du vélo électrique, porté par une croissance soutenue et des innovations ambitieuses.

Une reconnaissance prestigieuse pour Eovolt

Le vélo Afternoon Pro d’Eovolt, dévoilé en juin 2024, vient d’être distingué au Design & Innovation Awards 2025. Ce prix, souvent considéré comme les « Oscars de l’industrie du vélo », récompense chaque année les innovations les plus marquantes. L’Afternoon Pro figure parmi les deux modèles français primés dans la catégorie « Urbain ». Cela confirme l’expertise d’Eovolt en matière de vélos électriques pliants.

Le Design & Innovation Award évalue rigoureusement chaque produit en conditions réelles, grâce à un panel d’experts composé de journalistes, testeurs professionnels et ingénieurs. Cette année, les essais se sont déroulés dans les Dolomites, en Italie.

Un vélo innovant conçu pour l’intermodalité

L’Afternoon Pro d’Eovolt a séduit le jury par son design soigné et ses avancées technologiques. Ce vélo électrique répond aux besoins des citadins qui allie élégance, praticité et performance. Son cadre raffiné et ses soudures discrètes témoignent d’une qualité de fabrication irréprochable. « Nous avons vraiment repensé et redessiné nos vélos avec notre bureau d’étude pour offrir une gamme encore plus simple d’utilisation, polyvalente et innovante, avec 3 brevets déposés sur des composants », explique Luca Chevalier, co-fondateur d’Eovolt.

Le vélo est équipé d’un moteur moyeu BAFANG de 40 Nm et d’un changement de vitesse automatique. Cela garantit une assistance efficace, même sur des pentes prononcées. Sa batterie de 352,8 Wh, intégrée dans la tige de selle, offre une autonomie suffisante pour un usage quotidien. Le cockpit ajustable permet d’adapter la position aux cyclistes qui mesurent jusqu’à 1,95 m.

Une ambition croissante pour Eovolt

Eovolt poursuit son expansion avec un chiffre d’affaires de 9,7 millions d’euros en 2024 et la distribution de 9 200 vélos, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2023. L’entreprise a également marqué un tournant avec l’acquisition du constructeur 1886 Cycles.

Par ailleurs, Eovolt développe de nouvelles offres, notamment en leasing à Paris et Lyon via Motto, et des partenariats avec des entreprises comme le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Tous les vélos sont assemblés à la main dans l’atelier de Genas, près de Lyon. Avec cette distinction au Design & Innovation Awards, Eovolt confirme son rôle clé dans la mobilité urbaine et son engagement envers l’innovation et la qualité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

