En PROMO, ces scooters électriques Yadea sont parfaits pour vos petites balades

Yadea, ce fabricant de scooter électrique, accorde une remise immédiate de 600 € sur le prix de ses deux gammes 50 cc, C-Umi et C-Lin. De plus, pour tout achat, vous pouvez bénéficier de 750 euros de bonus écologique réduisant ainsi considérablement la facture.

Créée en 2001, la société chinoise Yadea a réussi à se faire une place de choix dans le secteur du scooter électrique. La marque propose dans son catalogue deux scooters électriques 50cc qui présentent des caractéristiques identiques, mais des lignes très différentes. Les deux modèles bénéficient de la meilleure promotion du moment. Mais lequel choisir ? Apprenez-en davantage sur ces deux modèles.

YADEA C-UMI et C-LINE : deux scooters électriques au look différent

Ce qui diffère C-UMI de C-LINE, c’est son style. Le scooter électrique YADEA C-Umi se démarque par son look épuré et rétro. À première vue, il ressemble à de célèbres modèles italiens. Notamment une ligne incurvée, un phare arrondi, un garde-boue bien marqué, une selle bien rembourrée, une large poignée et un guidon cintré.

Le C-Line, quant à lui, se montre plus audacieux grâce à son look moins enveloppant. Il a été conçu avec le plus grand soin ne laissant aucune place à la fioriture. Par rapport au C-Umi, le C-Line est plus « masculin » et plus sportif avec un phare rectangulaire combiné un guidon entièrement recouvert et un garde-boue plus court.

Le tableau de bord constitue un autre point de distinction notable entre les deux scooters électriques. Celle de l’Umi étant élargie et rectangulaire, elle se trouve en retrait par rapport au guidon. Le tableau de bord du C-Line est plus compact, arrondi et s’intègre parfaitement au capot de ce scooter.

YADEA C-UMI et C-LINE : deux scooters pour les petites balades en ville

Côté performance, le C-Umi et le C-Line ont des caractéristiques similaires. Ces deux engins exploitent le même moteur et reposent sur une plateforme identique. Ils s’équipent d’un système sans balais développant 1200 watts avec un couple de 29,2 Nm. Leur vitesse a été limitée à 45 km/h, conformément aux normes en vigueur pour les 50cc thermiques.

En selle, les deux scooters offrent également une position de conduite stable. Leur châssis repose sur des pneus de 10 pouces procurant une excellente prise en main et offrant une certaine réactivité au détriment de la stabilité. Pour améliorer le confort de l’utilisateur, le C-Line et le C-Umi bénéficient d’un double amortisseur capable d’absorber les chocs.

Autres éléments communs, on note un système de freinage à disque à l’avant et à tambour pour l’arrière.

Profitez de l’offre spéciale pour acquérir un équivalent 50 cc, facile à manier

Une base identique et un prix promotionnel à moins de 600 euros, voilà ce qui fait la particularité des Yadea C-Line et C-Umi. Ces deux scooters électriques cochent tous les critères nécessaires pour être un véritable compagnon urbain. Ils offrent une prise en main facile, une agilité remarquable et des équipements fonctionnels bien qu’il n’y ait pas d’espace de stockage sous leur selle.

En outre, ces deux scooters bénéficient d’un bonus écologique pouvant aller jusqu’à 750 euros à l’achat. Pour conclure, si vous êtes tenté par les aventures, il ne vous restera plus qu’à choisir le style le plus adapté à vos besoins.