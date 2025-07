École moldue, casting, leak… Ce qu’il se passe vraiment sur le tournage de Harry Potter !

Accio nostalgie ! La magie opère à nouveau autour d’Harry Potter, avec une série HBO déjà sous les projecteurs, des castings qui font parler, une école moldue pour les jeunes sorciers-acteurs et des théories de fans prêtes à ressusciter.

Harry Potter ne vieillit pas. Mieux encore : il se réinvente. Depuis que HBO a lancé officiellement la production de sa série évènement, prévue pour une sortie en 2027, l’excitation des Potterheads est à son comble.

Pourtant, tout n’est pas simple dans ce renouveau : l’annonce du casting des jeunes acteurs pour incarner le trio mythique Harry, Ron et Hermione a déclenché une vague de réactions passionnées, mais aussi des critiques sévères. HBO a dû prendre la décision drastique de désactiver les commentaires Instagram face à une polémique intense, en particulier sur le choix audacieux de Paapa Essiedu pour incarner Severus Rogue.

Certains fans, peu ouverts au changement, ont critiqué sa sélection en raison de sa couleur de peau. Face à ces réactions, Jason Isaacs, l’inoubliable interprète de Lucius Malefoy, est intervenu publiquement pour défendre Essiedu, qualifiant l’acteur de « l’un des meilleurs qu’il ait vus » et dénonçant explicitement le racisme latent dans certaines réactions.

Avec Francesca Gardiner et Mark Mylod, connus pour leur travail sur la série à succès Succession, aux commandes de la série, le ton est donné : ce nouveau chapitre de Harry Potter ne craint ni l’innovation ni la controverse.

Le casting d’Angelina Johnson

La magie d’Harry Potter réside aussi dans ses personnages secondaires, souvent tout aussi marquants que les héros principaux. Et justement, une annonce récente a suscité l’enthousiasme des fans : Asha Soetan vient d’être confirmée dans le rôle emblématique d’Angelina Johnson, étudiante à Gryffondor, capitaine charismatique de l’équipe de Quidditch, et future épouse de George Weasley. Dans les premiers films, le personnage était incarné par Danielle Tabor puis Tiana Benjamin. Cette fois-ci, c’est une actrice issue de séries comme Odd Squad ou encore Supergirl (bientôt à l’écran chez DC Studios) qui aura la tâche de réinventer ce rôle pour toute une génération.

Après la polémique autour du casting principal, qui avait poussé HBO à désactiver les commentaires sur ses publications officielles, la confirmation d’Asha Soetan apporte une note d’optimisme. Comme dirait Hermione Granger : « Ça fait du bien de voir que quelque chose se passe exactement comme prévu ! »

Une école moldue pour ses acteurs

Warner Bros prend très au sérieux son nouveau projet autour de Harry Potter, selon BBC. Dans une démarche inédite et exemplaire, le studio aurait construit une école moldue destinée exclusivement aux jeunes acteurs et actrices de la série. Installée aux studios Leavesden au Royaume-Uni, cette école temporaire, qui pourrait accueillir jusqu’à 600 élèves lors des grandes séquences de tournage, restera en place pendant toute la décennie que durera la production.

Ouverte de 5h30 à 20h30, du lundi au vendredi, l’école moldue s’adapte parfaitement aux contraintes spécifiques des plateaux, entre horaires inhabituels et tournages nocturnes. Choisis parmi plus de 32 000 candidats lors d’un casting gigantesque, Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione), Alastair Stout (Ron) et Lox Pratt (Drago Malefoy) vont vivre une adolescence extraordinaire, alternant entre cours classiques et baguettes magiques.

Une double vie passionnante et intense, à mi-chemin entre l’univers magique de J.K. Rowling et une réalité scolaire qui, elle, n’a rien de fictif.

Et maintenant, découvrez cette vidéo de Hagrid, joué par Nick Frost, qui a fuité sur les réseaux :

Retour en force sur Netflix et compagnie

Depuis l’annonce officielle du reboot par HBO, la franchise originale Harry Potter vit un véritable renouveau sur les plateformes de streaming internationales.

Le premier opus culte, Harry Potter à l’École des Sorciers, connaît un regain phénoménal de popularité, notamment en intégrant récemment le Top 10 de Netflix dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Il a atteint la deuxième position dans des pays comme le Bahreïn, le Koweït et le Liban, tout en retrouvant même une place dans les classements au Maroc après des mois d’absence.

Mais ce n’est pas tout ! Sur Max, le film a accumulé plus de 40 millions de visionnages rien que durant l’année 2024, représentant près de 20% de la base d’abonnés de la plateforme dans plusieurs territoires clés comme les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, le Canada, l’Amérique latine et l’Europe.

En attendant, si vous vous demandez à quoi ressemblent les Dursley dans interprétés par les nouveaux acteurs, voici quelques photos (non officielles) du plateau de tournage :

Entre attentes et théories mythiques

Le reboot annoncé sur dix ans ravive l’enthousiasme des Potterheads en leur donnant l’espoir de voir enfin confirmées (ou infirmées) certaines des théories les plus intrigantes ayant circulé durant des décennies.

Parmi les plus célèbres, on retrouve l’énigmatique Miss Teigne, fidèle compagne du concierge Rusard, soupçonnée d’être une Animagus secrètement amoureuse de lui. Les enfants de Dudley Dursley pourraient-ils hériter du sang sorcier qui coule dans les veines de leur arrière-grand-mère ? Ou encore, la carte de Chocogrenouille à l’effigie de Dumbledore aurait-elle servi de moyen de surveillance discret pour le directeur de Poudlard envers Harry Potter dès son entrée dans le monde magique ?

Chaque révélation potentielle suscite passion et spéculations, faisant grimper l’impatience des fans à chaque annonce officielle. Plus que jamais, les Potterheads se tiennent prêts à brandir baguettes et grimoires à chaque rebondissement, preuve que la magie de Poudlard est loin d’avoir livré tous ses secrets.

