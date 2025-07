Harry Potter sur HBO : le tournage démarre (enfin !), et 4 nouveaux héros entrent en scène

Lumos ! Ça y est, c’est officiel : le Poudlard Express vient de quitter la gare de King’s Cross ! Plus sérieusement, le tournage de la très attendue série « Harry Potter » d’HBO vient officiellement de débuter aux studios Warner Bros. de Leavesden, là même où la saga originale a pris fin il y a près de 14 ans. Oui, on est vieux.

Bonne nouvelle pour les Potterheads : Dominic McLaughlin se dévoile enfin sous les traits de notre nouveau Harry. HBO nous offre déjà un premier aperçu, avec Dominic arborant fièrement les lunettes rondes et les robes iconiques. Autant vous dire qu’on n’était pas prêts émotionnellement, mais c’est validé.

4 nouveaux personnages dévoilés

En plus de notre trio légendaire – Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) et Alastair Stout (Ron) –, HBO nous annonce quatre nouvelles têtes qui rejoignent officiellement l’aventure.

Neville Londubat sera incarné par Rory Wilmot. On a déjà hâte de voir sa transformation et ses maladresses légendaires à l’écran ! Dudley Dursley, lui, aura le visage d’Amos Kitson. Reste à savoir si l’acteur arrivera à nous faire autant détester et apprécier ce cousin infernal que dans les films.

Madame Bibine sera jouée par Louise Brealey. Prêts à reprendre vos cours de vol ? Nous oui, même si le looping reste à maîtriser ! Efin, Monsieur Ollivander prendra vie grâce au talent d’Anton Lesser. L’incontournable fabriquant de baguettes est entre de bonnes mains !

Une équipe créative de rêve derrière la caméra

Cette adaptation TV ne lésine pas sur les moyens : Francesca Gardiner est aux commandes en tant que showrunneuse, accompagnée par Mark Mylod, célèbre réalisateur de « Succession ».

Et la série s’offre aussi une belle brochette de stars avec John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Rogue), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Katherine Parkinson (Molly Weasley) ou encore Johnny Flynn (Lucius Malefoy).

À la production, on retrouve des grands noms comme Adriano Goldman (Directeur Photo), Cate Hall (Hair and Makeup), Holly Waddington (Costumes) et une solide équipe pour les effets spéciaux et visuels. Autant dire que tout cela promet du lourd niveau visuel.

Le tournage de la saison 1 est prévu jusqu’au printemps 2026, avec une diffusion confirmée pour 2027 sur HBO et HBO Max.

Alors, prêts pour le reboot ?

Oui, certains diront qu’on touche à un monument, mais HBO semble vraiment déterminée à faire les choses bien. Avec un casting aussi solide, une équipe créative de pointe et une fidélité annoncée aux livres, difficile de ne pas trépigner d’impatience.

Rendez-vous en 2027 pour voir si la magie opère toujours. Nox !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn