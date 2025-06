Les nouveaux Dursley de la série Harry Potter vont vous laisser bouche bée

Fans d’Harry Potter, accrochez vos baguettes ! Après la révélation du nouveau golden trio, HBO continue de dévoiler les acteurs qui donneront vie à la série. Parmi eux, des visages familiers (et moins familiers) s’apprêtent à réinterpréter nos personnages préférés avec fraîcheur et audace. Prêts à rencontrer les nouveaux Drago, Lucius, Molly et bien d’autres ?

Drago et Lucius Malefoy : mon père va entendre parler de ça !

Drago et Lucius Malefoy : Johnny Flynn et Lox Pratt succèdent à Jason Isaacs et Tom Felton.

L’une des annonces les plus scrutées était bien sûr celle concernant Drago Malefoy. La cape de Serpentard passera des épaules de Tom Felton à celles de Lox Pratt. Le jeune acteur prometteur fait ses premiers pas sur le devant de la scène. Pratt est également annoncé dans la future adaptation de Sa Majesté des Mouches, scénarisée par Jack Thorne (oui oui, celui derrière Harry Potter et l’Enfant Maudit !). Autant dire qu’il arrive avec un sacré pedigree, idéal pour camper un Drago à la hauteur des attentes.

Pour son père, Lucius Malefoy, c’est Johnny Flynn qui reprend la canne au serpent d’argent. Oui, ce Johnny Flynn, le charismatique chanteur du groupe folk Johnny Flynn & the Sussex Wit, et acteur star de la série Lovesick de Netflix. Flynn a aussi récemment incarné David Bowie dans Stardust, prouvant son aisance dans des rôles complexes. Toutefois, certains fans risquent d’être un peu déçus. Beaucoup espéraient secrètement voir Tom Felton lui-même reprendre le rôle de Lucius pour un clin d’œil nostalgique. Rassurez-vous cependant, Felton continue à porter fièrement les couleurs Malefoy en reprenant le rôle de Drago sur scène dans la pièce Harry Potter et l’enfant maudit.

Chez les Gryffondor, le choixpeau magique s’est aussi prononcé

Alessia Leoni, Leo Earley et Sienna Moosah (source : Max) incarnent respectivement Parvati Patil, Seamus Finnigan et Lavande Brown dans la série HBO.

Seamus Finnigan, notre pyromane préféré à la baguette un peu trop explosive, sera joué par Leo Earley. Totalement novice à l’écran, il aura l’occasion de donner corps à ce Gryffondor attachant et hilarant, interprété à l’origine par Devon Murray.

De son côté, Parvati Patil sera incarnée par Alessia Leoni, également nouvelle venue sur les écrans. Connue pour son enthousiasme communicatif et sa passion pour la divination, Parvati méritait bien une actrice pleine d’énergie capable d’apporter fraîcheur et charisme à ce personnage.

Enfin, Lavande Brown, qui avait fait tourner la tête de Ron dans Le Prince de Sang-Mêlé, sera interprétée par Sienna Moosah. À l’instar de ses deux camarades de Gryffondor, Moosah débute, elle aussi, sa carrière avec ce rôle. On a hâte de voir comment elle apportera sa touche personnelle à Lavande !

Molly Weasley : une nouvelle matriarche pour réchauffer nos cœurs

Katherine Parkinson (source : Max) devient Molly Weasley, reprenant le rôle célèbre incarné par Julie Walters dans les films.

Parmi les personnages préférés des Potterheads, Molly Weasley occupe une place spéciale. Chaleureuse, mais aussi capable de dégainer sa baguette magique avec fougue (« Pas ma fille, sale p*tasse !« ), elle reste une figure maternelle emblématique. Après la brillante Julie Walters, c’est désormais Katherine Parkinson qui reprend le flambeau.

Récompensée par deux BAFTA grâce à son rôle iconique dans la série humoristique The IT Crowd, Parkinson excelle autant dans la comédie que dans les personnages profonds et touchants. C’était bien le cas dans la série dramatique Humans. De quoi rassurer les fans les plus exigeants, qui attendent beaucoup de cette nouvelle incarnation. Autant dire qu’elle promet déjà d’être le cœur chaleureux de la série, celle vers qui tous les sorciers (et moldus !) se tourneront dans les moments difficiles.

Un nouveau ministre pour bousculer le monde magique

Bertie Carvel (source : Max) incarnera le ministre de la Magie Cornelius Fudge, succédant à Robert Hardy dans les films Harry Potter.

Qui dit univers d’Harry Potter, dit forcément intrigues politiques au Ministère de la Magie. Et à ce petit jeu-là, Cornelius Fudge, ministre parfois maladroit, souvent dépassé par les événements, tient une place de choix. Bertie Carvel a été choisi pour reprendre ce rôle emblématique, incarné précédemment par Robert Hardy.

Habitué des rôles complexes et intrigants, Bertie Carvel s’est déjà illustré dans Jonathan Strange et Mr Norrell ainsi que dans Doctor Foster. Son récent passage remarqué dans la peau de Tony Blair dans The Crown lui confère une expérience politique fictiv. Ça promet d’être mise à bon escient pour incarner un Fudge ambivalent, à la fois exaspérant et étrangement attachant.

On espère sincèrement que Carvel saura capturer toute la maladresse politique. De quoi offrir de nouvelles scènes mémorables aux Potterheads !

Vernon et Pétunia Dursley : un casting surprenant, loin des livres ?

Daniel Rigby et Bel Powley (source : Max), les nouveaux Vernon et Petunia Dursley, comparés à Richard Griffiths et Fiona Shaw dans les films originaux.

Quand HBO a dévoilé les nouveaux Vernon et Pétunia Dursley, je dois avouer avoir eu un petit moment de doute. Daniel Rigby, connu pour son humour subtil dans Eric et Ernie, ne ressemble pas vraiment à l’image bourrue et imposante que Vernon renvoie dans les livres. Et Bel Powley, l’actrice pétillante de The Morning Show, est très loin de la Pétunia décrite comme sèche, maigre et froide par J.K. Rowling. Déjà que dans les films originaux, Fiona Shaw n’était pas exactement fidèle à la description des livres. Cette annonce a amplifié ma curiosité et, soyons honnêtes, un peu ma surprise.

Mais avant de lancer une pétition sur Reddit, j’ai décidé de leur laisser le bénéfice du doute. Après tout, HBO promet une adaptation plus fidèle aux romans, avec une attention particulière portée aux détails. Peut-être que le travail de maquillage et de costumes fera des miracles et qu’on découvrira des Dursleys finalement très ressemblant. Je reste donc prudente, mais optimiste. Et franchement, j’ai vraiment hâte de voir comment tout ça prendra vie à l’écran.

Là, je guette de très près l’annonce du casting pour Fred et Georges Weasley. Et vous, quel personnage ou duo espérez-vous voir bientôt annoncé ? Luna Lovegood, Sirius Black, Remus Lupin ?

