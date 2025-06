Tom Felton réenfile la cape de Drago à Brodway, vive Harry Potter !

À New York, l’automne promet d’être magique. Un acteur culte replonge dans un rôle inoubliable.

Tom Felton, éternel Drago Malefoy dans la saga « Harry Potter », remonte le temps pour Broadway. Il incarnera un Drago adulte dans la pièce « Harry Potter and the Cursed Child », pour une série limitée.

Cela fait quinze ans que Felton a quitté l’univers des baguettes et des sortilèges à l’écran. Il y revient sur scène à l’âge exact de son personnage dans la pièce : un clin d’œil étonnant. « C’est un moment bouclé », a-t-il confié avec émotion dans un communiqué publié jeudi.

Felton rejoint la production à partir de novembre, pour une série de représentations jusqu’en mars. Ce sera sa première fois à Broadway, bien qu’il ait foulé les planches du West End en 2022.

L’histoire de « Cursed Child » se déroule 19 ans après la fin de la saga originale. Drago est maintenant père, tout comme Harry, Ron et Hermione. Tous envoient leurs enfants à Poudlard, perpétuant ainsi l’héritage magique.

Le spectacle, initialement très long, a été resserré après la pandémie de Covid. Dans une critique de 2021, Alexis Soloski du New York Times louait une pièce toujours aussi vive. « La mise en scène reste d’une précision étincelante, visuellement brillante et débordante d’imagination », écrivait-elle.

Pour les fans, une apparition unique et émotive

Sonia Friedman et Colin Callender, les producteurs, voient dans ce retour un événement rare. « Ce moment est chargé de nostalgie, d’émotion et de transformation », ont-ils déclaré dans une note commune. « Le retour de Tom lie plusieurs générations de fans et insuffle un nouveau souffle à l’histoire. »

Tom Felton a fait de Drago l’un des personnages les plus marquants pour les passionnés de l’univers magique. Son évolution, de l’élève arrogant au père réfléchi, fascine toujours autant.

Une carrière post-Hogwarts bien remplie

Depuis la fin des films, Felton ne s’est jamais éloigné des plateaux ou de la scène. Il a joué dans « Rise of the Planet of the Apes », « A Babysitter’s Guide to Monster Hunting » et bien d’autres productions. En 2022, il a aussi publié un mémoire intitulé Beyond the Wand qui revient sur son parcours et ses souvenirs.

Avec sa participation à « 2:22 A Ghost Story », Tom Felton a confirmé son talent théâtral. Broadway était la suite logique, et le timing semble parfait.

