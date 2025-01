Et si les rôles s’inversaient entre Draco Malfoy et Harry Potter ?

Tom Felton, l’inoubliable Draco Malfoy, rêve de jouer le héros face à Daniel Radcliffe en méchant dans un projet inédit. Une idée renversante qui pourrait bouleverser les fans de Harry Potter !

Dans l’univers magique de Harry Potter, la rivalité entre le héros éponyme, interprété par Daniel Radcliffe, et son rival Draco Malfoy, campé par Tom Felton, est emblématique. Felton a révélé une condition intrigante pour travailler à nouveau avec Radcliffe.

Radcliffe en méchant, Felton en héros

Lors d’une interview avec Digital Spy en mai 2022, Tom Felton a évoqué la possibilité de collaborer à nouveau avec Daniel Radcliffe. « Nous avons souvent plaisanté sur l’idée de changer les rôles. Cette fois, Daniel serait le méchant et je jouerais le héros », a-t-il déclaré. Une inversion de rôles qui fascine les fans de la saga Harry Potter et suscite des spéculations sur leur prochaine collaboration.

Bien que cette idée soit excitante, Felton et Radcliffe n’ont pas encore officialisé de projet commun. Cela laisse les admirateurs dans l’attente de voir si cette proposition innovante verra le jour.

Draco Malfoy, l’ennemi juré complexe de Harry Potter

Draco Malfoy reste l’un des personnages les plus marquants de Harry Potter. Dès leur première rencontre sur le Chemin de Traverse, Malfoy illustre son arrogance en dénigrant Ron Weasley et Hermione Granger. Sa haine des « nés-Moldus » et son attachement à la pureté du sang le placent en opposition directe avec Harry.

Cependant, la complexité du personnage se révèle dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, où Draco est chargé de tuer Dumbledore. Malgré sa méchanceté apparente, il montre des signes d’hésitation. Cela témoigne de sa réticence à devenir un véritable meurtrier. Cette ambivalence en fait un personnage plus nuancé que le simple « méchant » initialement perçu.

Une carrière florissante après Harry Potter

Depuis la fin de la saga en 2011, Felton et Radcliffe ont pris des chemins différents, mais tout aussi fructueux. Après Harry Potter, Tom Felton a joué dans des films comme La Planète des Singes : Les Origines et des séries comme The Flash. Ses rôles variés, qui vont du cinéma indépendant à des adaptations littéraires, témoignent de son talent et de sa capacité à se réinventer.

De son côté, Daniel Radcliffe a brisé son image de « Garçon qui a survécu » en acceptant des projets audacieux. Avec des performances dans des œuvres comme Equus, qui nécessite une nudité frontale, ou encore des comédies comme The Lost City, il prouve sa polyvalence. Sa consécration est venue en 2024 avec un Tony Award pour son rôle dans la reprise de Merrily We Roll Along.

Une collaboration possible mais complexe

Malgré des emplois du temps chargés, l’idée de revoir Felton et Radcliffe ensemble excite leurs fans. Felton a exprimé son enthousiasme : « Ce serait fantastique d’explorer cette dynamique inversée ». L’intrigue serait totalement nouvelle en rompant avec leurs personnages d’origine.

Cependant, rien n’est confirmé. Les deux acteurs restent pris par des projets variés, compliquant l’organisation d’une réunion professionnelle.

Les films Harry Potter, désormais disponibles sur Peacock, continuent de captiver les générations. L’héritage de la saga repose non seulement sur ses histoires intemporelles, mais aussi sur les talents de ses acteurs. Felton et Radcliffe, en inversant leurs rôles, pourraient offrir une perspective inédite qui raviverait l’intérêt pour cette franchise iconique.

L’attente est grande. Une chose est certaine : ce duo reste emblématique et un projet réunissant ces deux étoiles serait un événement mondial. Fans et producteurs n’attendent qu’un feu vert pour découvrir ce que leur talent réserve à l’avenir.

