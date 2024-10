Dans quel ordre regarder la saga Harry Potter ?

Si vous êtes un fan de l’univers magique d’Harry Potter, la question de savoir dans quel ordre regarder les films de la saga peut vous traverser l’esprit.

La saga cinématographique n’est pas seulement une simple série de longs-métrages fantastiques. L’auteure et les réalisateurs ont tout bonnement évité de nommer les épisodes par des numéros. Pour cause, il s’agit d’un voyage à travers les étapes de l’adolescence, les défis et le monde merveilleux de Poudlard. Que vous soyez néophyte ou véritable « potterhead », les prochaines lignes pourront vous inspirer.

Regarder Harry Potter dans l’ordre de sortie

Regarder les films de la série Harry Potter dans l’ordre de leur sortie vous permet de suivre l’évolution naturelle des personnages et de l’histoire. Chaque film apporte son lot de surprises et développe davantage l’intrigue générale.

Commencez avec « Harry Potter à l’école des sorciers » (2001). Ce premier film de la série de films introduit Harry, un orphelin maltraité vivant avec sa tante et son oncle. À 11 ans, il découvre qu’il est un sorcier et rejoint l’école de sorcellerie Poudlard. Cet opus pose les bases de l’univers du monde des sorciers et émerveillera petits et grands par son ambiance magique. C’est un incontournable pour bien comprendre l’ensemble de la saga.

Poursuivez ensuite avec « Harry Potter et la chambre des secrets » qui sort en 2002. Notre jeune sorcier retourne à Poudlard et doit faire face à une menace mystérieuse dans les murs de l’école. Des élèves sont pétrifiés et Harry doit résoudre l’énigme autour d’une pièce remplie de mystères. L’intrigue devient plus sombre et complexe, ce qui rend le visionnage encore plus passionnant. Le développement des personnages et l’augmentation des enjeux en font un volet clé de la série.

Avant d’aller plus loin, sachez que notre collègue et ami Tsilavina R. a récemment résumé toute la saga dans un seul dossier l’univers captivant du jeune pensionnaire de Poudlard : films, succès et perspectives…

L’histoire devient encore plus immersive à partir de 2004

Vous pouvez garder « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » (2004) au rang de troisième film à voir. Ce titre présente Sirius Black, un dangereux prisonnier évadé de sa geôle située en mer du Nord. En tout cas, il en a après Harry. La tension monte d’un cran avec des révélations surprenantes sur le passé de Harry et sa famille. Ce film marque également un tournant plus mature pour la saga. Sa réalisation et ses effets spéciaux impressionnants en font un must-watch pour tous les fans.

Enchaînez avec « Harry Potter et la coupe de feu » (2005). Notre jeune premier est involontairement inscrit au tournoi des trois sorciers. Il prend part à une compétition dangereuse entre trois écoles de sorcellerie. Les épreuves spectaculaires et la résurrection de Voldemort rendent ce film particulièrement palpitant. Ce long-métrage met en avant les relations entre les personnages et élargit l’univers magique de manière significative.

Nous sommes en 2007 et « Harry Potter et l’ordre du phénix » rencontre un franc succès. Dans cet épisode, le magicien nage en pleine adolescence. À son retour à Poudlard, il doit affronter les préjugés et organiser une résistance secrète contre Voldemort. Ce volet traite de thèmes plus adultes comme la lutte pour la liberté et la vérité. De nouveaux personnages comme Luna Lovegood enrichissent l’histoire. Il dévoile aussi davantage le fonctionnement du ministère de la magie.

À ce stade, il vous reste deux derniers films à voir. En fait, il y a techniquement 3 longs-métrages. Enchaînez avec « Harry Potter et le prince de sang-mêlé » (2009). Ce 6e opus plonge dans le passé de Voldemort. Notre jeune héros tente de trouver comment définitivement le vaincre. Les aspects romantiques prennent également de l’importance. Ils ajoutent une touche de légèreté à une histoire particulièrement sombre. Cet avant-dernier film se termine par un moment tragique qui suspend la saga dans une phase encore plus dramatique.

Enfin, terminez par « Harry Potter et les reliques de la mort ». Cet ultime film compte deux parties, dont la première arrive sur les écrans en 2010. Le 8e et dernier épisode de la saga date de 2011.

Voir Harry Potter dans l’ordre que vous souhaitez

Sachez que J. K. Rowling n’a pas imaginé les différentes aventures de Harry Potter dans un ordre chronologique strict. Chaque histoire peut être visionnée indépendamment de la date de sortie. De ce fait, bon nombre de cinéphiles suivent les événements dans l’ordre où ils se déroulent dans la saga. Cela permet de mieux comprendre les transformations des personnages à travers les années scolaires.

Concrètement, commencez encore une fois avec « Harry Potter à l’école des sorciers » suivi de l’épisode sur « la chambre des secrets ». Passez ensuite à l’histoire du « prisonnier d’Azkaban » qui se situe après ces deux premiers opus. Continuez avec « Harry Potter et la coupe de feu », puis l’épisode sur « l’ordre du phénix ». Il vous reste alors à voir le volet « prince de sang-mêlé » avant de conclure avec les deux parties sur les « reliques de la mort ».

La perspective thématique pour ne rien s’imposer

Pour ceux qui veulent ajouter une touche audacieuse à leur visionnage, l’ordre thématique pourrait être intéressant. Cette méthode vous permet de creuser des thèmes spécifiques abordés dans chaque film, comme l’amitié, la loyauté, la lutte contre le mal ou encore la perspective des examens et leurs enjeux.

Pour être plus clair, commencez par les films axés sur l’introduction et la découverte, comme « Harry Potter à l’école des sorciers » et « Harry Potter et la chambre des secrets ». Ensuite, explorez les aspects de développement personnel et moral avec les films sur le prisonnier d’Azkaban et la coupe de feu. Terminez par les volets qui traitent des grandes batailles et de la conclusion épique. Ce sont les épisodes sur « L’ordre du phénix » et « le prince de sang-mêlé ». Les deux parties sorties en 2010 et 2011 peuvent être réservées en bouquet final puisqu’elles parlent de la mort…

Les plateformes pour regarder tous les films

Une fois que vous êtes décidé sur l’ordre dans lequel vous allez regarder les différents épisodes de la saga, l’étape suivante consiste à trouver où les voir. Heureusement, il y a plusieurs plateformes qui proposent aujourd’hui les films de la série Harry Potter en streaming.

Regarder Harry Potter dès 4 €

Pour les amateurs de low fantasy souhaitant revivre les aventures de Harry Potter, plusieurs plateformes de streaming proposent l’intégralité des films. Jusqu’en 2023, le site de vidéo à la demande Salto a proposé les huit films avec un abonnement mensuel à partir de 6,99 €. Puisque le SVOD français a cessé son activité, vous pouvez vous tourner vers Amazon Prime Video.

Cette plateforme américaine propose d’acheter ou de louer chaque film individuellement pour environ 3,99 € à 11,99 € selon le film et le format choisi. Netflix inclut parfois la saga dans son catalogue français. Il faudra vérifier régulièrement les ajouts pour rester à jour. Ces services payants offrent une qualité HD et de temps en temps même en 4K, parfaite pour une expérience immersive.

Plateformes gratuites et chaîne de télévision

Il n’y a malheureusement pas de plateforme de streaming légal gratuite proposant l’ensemble des films Harry Potter. Certains sites diffusent néanmoins occasionnellement des marathons ou des projections spéciales accessibles sans frais. Soyez donc vigilant aux offres promotionnelles et aux périodes d’essai gratuit offertes par des services payants.

En France, les chaînes comme TF1 et TMC diffusent régulièrement les films Harry Potter lors de soirées cinéma. Elles le font notamment durant les vacances scolaires ou les fêtes de fin d’année. Restez attentifs aux programmes télévisés pour ne manquer aucune diffusion gratuite. Vous pouvez également enregistrer ces diffusions si vous possédez un décodeur numérique.

Astuce pour voir Harry Potter à moindre coût

Profitez des abonnements partagés pour économiser sur les coûts de streaming. Partagez, par exemple, un compte Netflix ou Amazon Prime Video avec d’autres membres de votre famille ou amis. Vérifiez aussi les promotions temporaires et les offres groupées combinant différents services à prix réduit. En comparaison directe avec l’achat physique des DVD ou Blu-ray, ces options restent souvent plus modestes budgétairement.

Retrouvez d’autres astuces dans le guide Comment regarder Harry Potter en streaming gratuitement ?

Que regarder après avoir vu Harry Potter dans l’ordre ?

Après avoir plongé dans l’univers magique des huit films Harry Potter, il est naturel de vouloir en découvrir davantage. La série “Les Animaux Fantastiques” offre une opportunité parfaite pour prolonger cette aventure enchantée. Née de l’imagination débordante de J.K. Rowling, cette saga reprend le même univers fantastique. Elle vous transporte dans les années 1920 pour varier un peu, mais explore toujours le monde des sorciers. Le fil conducteur se situe bien avant la naissance de Harry Potter.

Le parallèle avec Harry Potter reste flagrant

Vous découvrirez de nouveaux personnages fascinants, comme Norbert Dragonneau. Ce magizoologiste est passionné par les créatures magiques. Dans le premier volet de la trilogie sorti en 2016, il débarque dans le New York des années 20 avec une valise pleine d’animaux fantastiques. La suite de la saga qui apparaît à l’écran en 2018 porte davantage sur Gellert Grindelwald. Comme dans « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban », ce méchant s’évade de manière spectaculaire pour en finir avec le monde connu.

Albus Dumbledore, autrefois ami de Grindelwald, reste alors l’un des rares à pouvoir l’arrêter. Le futur directeur de l’école de sorcellerie de Poudlard engage Norbert Dragonneau pour combattre le mage noir à travers toute l’Europe. La bataille va même donner naissance à une suite et fin de la trilogie intitulée « Les Animaux Fantastiques : les secrets de Dumbledore » (2022).

