Eco-friendly, ce joli scooter électrique allemand est aussi très pratique 

Pour faire face à l’évolution rapide du paysage des scooters électriques, la start-up Naon crée un modèle allemand pratique digne d’éloges. Elle privilégie le développement durable, la production locale et l’interaction entre l’esthétique et la fonctionnalité.

Le nom Naon fait la une des journaux depuis quelque temps déjà. Elle a récemment dévoilé un scooter électrique allemand pratique et respectueux de l’environnement appelé Lucy. Découvrez les détails de ce scooter dans cet article.

Scooter électrique allemand : la performance au service de l’esthétique

Naon a progressé dans la mise au point de son premier scooter électrique allemand Zero-One. En effet, l’entreprise vient de dévoiler un modèle prêt pour la production, baptisé Lucy, « dérivé du nom latin Lucius, qui signifie lumière ».

Le Naon Lucy se décline en deux versions pour répondre aux différents segments du marché. Notamment une L1e, ou cyclomoteur électrique, et une L3e, ou motocyclette légère, plus rapide et plus puissante.

La version L1e a une vitesse de pointe limitée à 45 km/h au prix de 4 920 euros. Par contre, la version L3e est nettement plus rapide, avec une vitesse de pointe de 100 km/h. Elle coûte toutefois plus cher que la version L3e, à 6 420 euros.

Sur le plan technologique, le Naon Lucy dispose d’un moteur moyeu capable de produire une puissance nominale de 7 kW et un couple nominal de 200 Nm. La batterie consiste en une unité remplaçable de 5,2 kilowattheures logée dans le plancher du scooter. Le bloc d’alimentation offre une autonomie annoncée de 160 kilomètres avec une seule charge.

Lucy : un design au goût du jour

Côté design, on constate que le passage du prototype Zero-One à Lucy témoigne de l’engagement de Naon en faveur du raffinement. Le design minimaliste du scooter s’inscrit dans l’esthétique contemporaine dominante. En fait, ce deux roues s’articule autour d’un cadre léger en aluminium. Des améliorations pratiques, comme la position basse de la batterie, garantissent la stabilité de ce scooter électrique allemand. Par ailleurs, l’espace de rangement sous la selle est préservé, ce qui est très apprécié par les citadins.

Parmi les autres avancées du Lucy par rapport au concept Zero-One, citons des roues plus grandes, un nouveau bras oscillant unilatéral. Il dispose d’une fourche à double pont et une configuration de suspension arrière à jambe de force et bras triangulaire. Dans l’ensemble, le style du scooter est très épuré et minimaliste, et s’inscrit parfaitement dans la technologie chic et élégante qui est devenue presque omniprésente à l’ère moderne.

Une option durable, produite localement

Une caractéristique frappante de l’approche de Naon tient à l’importance qu’elle accorde à la production locale. En produisant le scooter électrique entièrement en Allemagne et en s’approvisionnant en matériaux localement, la marque contribue à l’économie locale. Elle réduit également de manière significative l’empreinte carbone associée au transport international de marchandises et de matériaux.