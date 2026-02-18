Drame chez Toyota : une sportive risque l’explosion, rappel immédiat !

Toyota vient de lancer un rappel pour la Supra. Et pour cause, la sportive risque de s’enflammer subitement dû à un simple petit composant électrique. Les propriétaires doivent donc agir vite pour se protéger d’un incendie moteur dévastateur.

L’alerte tombe comme un couperet pour les passionnés de cette sportive nippone. Un défaut de fabrication transforme actuellement certains modèles en véritables bombes à retardement thermiques. Voici les détails essentiels sur le rappel et comment sauver votre Toyota Supra d’un sinistre total au garage.

Alerte rouge, votre Supra joue avec le feu !

Posséder une voiture de sport demande une vigilance constante sur chaque organe de sécurité. Hélas, une infiltration d’eau sournoise attaque le relais de démarrage de votre moteur favori. Ce liquide provoque une corrosion lente mais fatale pour les circuits électriques de bord. Un court-circuit interne transforme alors le démarreur en un brasier potentiel très inquiétant.

La surchauffe peut ainsi survenir brusquement lors de vos trajets ou à l’arrêt complet. C’est pour éviter ce risque d’incendie que Toyota a lancé le rappel de la Supra. Votre bolide peut d’ailleurs s’embraser totalement même si vous coupez le contact pour la nuit. Le danger est d’autant plus important pour les véhicules stationnés à l’intérieur des bâtiments.

Quelles Toyota Supra font l’objet de ce rappel ?

Toutes les déclinaisons de la gamme ne présentent pas ce défaut de conception. La surveillance concerne précisément les exemplaires assemblés entre septembre 2020 et fin août 2022. Vérifiez donc les codes VIN situés entre YBCDB21000W039683 et le numéro final YBCDB260X0W054653.

Les versions quatre cylindres B48 et six cylindres B58 partagent en outre cette même vulnérabilité. Selon Rappel Conso, l’eau peut atteindre le relais, et cela risque d’engendrer une corrosion progressive. Le danger n’est donc pas des moindres pour les usagers, d’où ce rappel de la Toyota Supra. Par conséquent, ne négligez surtout pas ces signes avant-coureurs de panne électrique sur votre tableau de bord.

L’héritage BMW, un cadeau empoisonné pour les Japonais ?

La génétique allemande de la Supra explique grandement ce problème. BMW fournit effectivement la quasi-totalité des pièces mécaniques logées sous cette carrosserie très galbée. Par ailleurs, le constructeur bavarois rappelle aussi 87 000 de ses propres voitures. Cela se passe en parallèle avec le rappel de la Toyota Supra. Cette situation démontre que les composants partagés entre les deux marques présentent une fragilité.

Les ingénieurs évoquent en outre une usure prématurée d’un élément interne causant une défaillance de démarrage. La célèbre fiabilité japonaise subit ainsi les conséquences directes de cette collaboration technique complexe. Cette situation nous prouve alors que même les voitures de luxe ne sont jamais totalement infaillibles.

Direction l’atelier Toyota le plus proche pour sauver votre Supra

Heureusement, la marque prend ses responsabilités en finançant l’intégralité des réparations requises bientôt. Je vous encourage donc à contacter rapidement votre garage habituel dès maintenant. vous pourrez alors planifier le remplacement de votre démarreur sans attendre. Les techniciens installeront une pièce neuve protégée contre toute nouvelle infiltration d’eau de pluie.

Petite remarque cependant, les courriers officiels arriveront seulement dans vos boîtes aux lettres en mars 2026. Si jamais votre voiture montre des signes de faiblesse, je vous conseille d’agir vite, n’attendez pas ce document. Aussi, ne vous éloignez pas de l’engin si vous décidez de le laisser tourner. Un simple réflexe préventif suffit pour éviter une perte financière et matérielle très lourde.

