BMW fait un rappel de 575 000 voitures : problème de sécurité ou simple mise à jour préventive ?

Le voyant orange clignote chez BMW : quelque 575 000 voitures produits entre 2020 et 2022 sont rappelés dans le monde entier à cause d’un démarreur potentiellement incendiaire… sur le papier . Car le drame est là : à ce jour, pas un seul feu, pas une seule surchauffe recensée . Alors, paranoïa industrielle ou vraie vigilance ?

Depuis les scandales Toyota et Takata, les constructeurs préfèrent jouer la transparence à 200 % plutôt que d’affronter des class actions assassines . Résultat : des centaines de milliers de propriétaires invités à changer leur démarreur – gratuitement – sans même devoir garer leur voiture. Une mise à jour préventive ? Oui. Un signal d’alarme ? À peine un couinement.

BMW : votre berline peut-elle prendre feu au démarrage ?

Le constructeur allemand vient de gâcher le petit-déjeuner de plusieurs centaines de milliers d’automobilistes. Ce mercredi 11 février, BMW a lancé un rappel mondial d’ampleur concernant un défaut potentiellement incendiaire, au sens propre. En cause ? Un démarreur capricieux qui, à force d’être sollicité, peut finir par jeter l’éponge… et le feu.

En Belgique, où BMW est la marque préférée des conducteurs, plusieurs milliers de véhicules sont concernés. En Allemagne, l’agence DPA évoque 28 582 exemplaires rien que pour le marché intérieur. Mais le chiffre qui fait frémir vient de la presse spécialisée : jusqu’à 575 000 véhicules pourraient être rappelés dans le monde. Un chiffre que BMW, prudent, n’a pas confirmé officiellement.

Le démarreur peut-il vraiment mettre le feu aux poudres ?

Le problème est à la fois simple et vicieux. Après un grand nombre de cycles de démarrage, un composant du commutateur magnétique s’use prématurément. Cette usure peut d’abord empêcher le véhicule de démarrer, ce qui n’est déjà pas très agréable un lundi matin sous la pluie.

Mais le scénario catastrophe va plus loin : un court-circuit peut survenir, entraînant une surchauffe locale du démarreur. « Dans le pire des cas, cela peut provoquer un incendie dans le véhicule pendant la conduite », prévient le constructeur. BMW recommande donc de ne pas laisser la voiture sans surveillance moteur tournant, et d’être attentif à toute fumée ou odeur suspecte. Rassurant.

Quels modèles sont dans le collimateur ?

La liste est longue et couvre une grande partie du catalogue thermique de BMW entre juillet 2020 et juillet 2022. Voici les modèles concernés :

Série 2 Coupé (G42)

(G42) Série 3 : Berline (G20), Touring (G21), empattement long (G28)

: Berline (G20), Touring (G21), empattement long (G28) Série 4 : Coupé (G22), Cabriolet (G23), Gran Coupé (G26)

: Coupé (G22), Cabriolet (G23), Gran Coupé (G26) Série 5 : Berline (G30), Touring (G31)

: Berline (G30), Touring (G31) Série 6 Gran Turismo (G32)

(G32) Série 7 (G11/G12)

(G11/G12) SUV : X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05), X6 (G06)

: X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05), X6 (G06) Z4 (G29)

Et une invitée-surprise : la Toyota GR Supra, assemblée sur la même base, est également concernée. Les véhicules ayant reçu un démarreur de remplacement défectueux lors d’une réparation sont aussi inclus. Soit seize modèles, des centaines de milliers d’exemplaires, et un sacerdoce pour les ateliers.

Peut-on encore conduire sa BMW en attendant la réparation ?

Oui, rassurez-vous (un peu). BMW indique que les clients peuvent continuer à utiliser leur véhicule, mais avec une certaine vigilance. En Belgique, la moitié des propriétaires concernés ont déjà fait remplacer leur démarreur. L’opération, prise en charge intégralement, dure environ deux heures, selon la configuration du véhicule. Parfois, les techniciens doivent également changer la batterie pour assurer la compatibilité avec le nouveau démarreur. Les courriers d’information sont en cours d’envoi.

BMW a-t-il déjà connu ce genre de mésaventure ?

Ce n’est malheureusement pas une première. À l’automne 2024, le constructeur avait déjà rappelé des centaines de milliers de véhicules pour un motif similaire, mais la cause différait : de l’eau s’infiltrait dans le démarreur et provoquait de la corrosion, avec le même risque de court-circuit et d’incendie.

Entre les problèmes de freinage (1,5 million de véhicules rappelés fin 2024) et ces démarreurs récalcitrants, BMW soumet sa communication de crise à rude épreuve. Le groupe assure toutefois que l’impact financier de cette nouvelle campagne restera « limité ». Une manière de rassurer les marchés, pendant que les ateliers, eux, s’activent pour changer des milliers de démarreurs.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn