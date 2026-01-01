Cette nouvelle vis de BMW est conçue pour rendre fou les voleurs de pièces et les garagistes !

Les voleurs de pièces BMW, prenez garde à leur nouvelle vis ! Le constructeur bavarois a déclaré la guerre avec une innovation aussi simple que diabolique : une vis spéciale, au design unique et nécessitant un outil spécifique pour être dévissée.

Finies les jantes ou les rétros dérobés en un clin d’œil. Même les garagistes peu scrupuleux vont devoir s’armer de patience… et du bon tournevis. Une petite révolution qui pourrait bien faire grincer des dents !

Une vis au logo BMW : génie technique ou cauchemar pour les bricoleurs ?

BMW n’a jamais eu peur de suivre sa propre route. Parfois, cela donne des idées brillantes, comme l’accès à un réseau de superchargeurs compétitif. D’autres fois, cela donne naissance à des concepts qui semblent ingénieux sur le plan technique, mais qui s’avèrent bien moins séduisants dans la vraie vie, comme l’illustre leur dernier brevet… pour une vis. Un simple élément de fixation, mais conçu d’une manière qui pourrait bien exaspérer les propriétaires les plus débrouillards et les garages indépendants.

À quoi ressemble cette vis qui veut rester dans l’entre-soi BMW ?

Oubliez les têtes Torx, Allen ou Phillips. La nouvelle proposition de BMW adopte une forme aussi distinctive qu’exclusive : celle du célèbre logo rond de la marque, le « roundel ». Deux quadrants du logo servent de cavités pour un tournevis spécialement conçu à cet effet, tandis que les deux autres restent lisses. Impossible donc d’utiliser un outil standard. Comme pour ajouter l’insulte à la blessure, le logo est également embouti sur le parterre de la vis. C’est indéniablement élégant et cohérent avec l’obsession esthétique de BMW, mais c’est surtout très fermé.

Où BMW compte-t-il la placer, exactement ?

Selon le brevet, ces vis ne sont pas destinées à être exposées pour faire joli. Elles sont prévues pour des applications structurelles et semi-structurelles, comme les fixations de sièges ou les zones où l’habitacle rencontre la carrosserie. Autrement dit, des endroits critiques qui nécessitent déjà des outils adaptés et un certain savoir-faire. Le brevet évoque aussi plusieurs variantes (têtes fraisées, plates, rondes), laissant entrevoir une utilisation potentiellement très large. Le but avoué ? Empêcher le desserrage ou le serrage par des « personnes non autorisées » avec des outils communs.

Cette vis est-elle un pas de plus vers l’impossibilité de réparer soi-même ?

En verrouillant l’accès mécanique de base derrière ce genre de barrière matérielle, BMW trace une ligne encore plus épaisse entre le propriétaire et sa voiture. Une simple intervention de bricoleur devient un casse-tête, et les ateliers indépendants se heurtent à un nouvel obstacle pour entretenir les modèles récents.

Retirer un siège pourrait nécessiter une visite obligatoire chez le concessionnaire. Certains constructeurs, comme Mercedes-Benz, parlent de faciliter la réparabilité. BMW semble emprunter la voie inverse avec cette idée. Elle est perçue par beaucoup comme un moyen de fidéliser (ou de captiver) la clientèle vers son réseau officiel.

Heureusement, pour l’instant, cette vis n’existe que sur le papier. Les brevets ne se transforment pas toujours en réalité. C’est une ingénierie astucieuse. Mais pour quiconque aime encore mettre les mains dans le cambouis… l’avenir pourrait être « vissé » (le jeu de mots est volontaire). Une chose est sûre : cela relance le débat sur le droit à la réparation. C’est un combat où BMW ne semble pas, pour une fois, vouloir conduire la danse.

