Présentation du BMW iX3 : ses specs pourraient changer la donne dans l’électrique premium !

Alerte innovation chez BMW : l’iX3 débarque avec une autonomie bluffante, une recharge ultra-rapide et un design qui assume son statut de véhicule 100% électrique.

Grâce à sa plateforme dédiée, il promet agilité et silence… mais aussi un prix moins délirant que certains concurrents. Prêt à découvrir le futur de la mobilité premium ? BMW relève le défi avec brio !

BMW iX3 : La révolution électrique de la Neue Klasse débarque en 2026

BMW a choisi le salon IAA de Munich pour dévoiler le tout nouveau iX3, premier véhicule basé sur sa plateforme électrique exclusive « Neue Klasse ». Ce SUV urbain, qui entrera en production fin 2025 en Hongrie, devrait arriver en Australie début 2026 et en Europe dans la foulée. Avec des spécifications techniques proprement vertigineuses, il promet de redéfinir les standards du segment premium.

Des performances et une autonomie à couper le souffle

Le nouveau iX3 50 xDrive, version lancement, embarque la sixième génération de propulsion électrique BMW. Avec ses deux moteurs et sa transmission intégrale, il développe 345 kW et 645 Nm, permettant un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et une vitesse de pointe de 210 km/h. Mais le plus impressionnant reste sa batterie cylindrique de 108 kWh, qui offre une autonomie WLTP pouvant atteindre 805 km – de quoi rassurer les plus anxieux de la recharge.

Recharge ultrarapide et technologie de pointe

Grâce à son architecture 800V, le nouveau BMW iX3 électrique supporte une charge DC jusqu’à 400 kW. Sinon il a 350 km d’autonomie. Et en termes de charge cela ne prend pas longtemps dans des conditions optimales.

Un passage de 10 à 80 % de batterie ne prendrait que 21 minutes. Puis, comme autre point positif la fonction Vehicle-to-Load (V2L) sera disponible, permettant d’alimenter des appareils externes. De quoi camper… littéralement.

Un design épuré et aérodynamique

Le iX3 inaugure aussi le nouveau langage design de BMW. Proportions affirmées, poignées de portes flush, calandre illuminée et phares LED verticaux rendent hommage aux Neue Klasse historiques des années 1960. Avec un Cx de 0,24, l’aérodynamique n’a pas été oubliée. Jusqu’à 22 pouces, les jantes ajoutent une touche sportive à ce SUV résolument moderne.

Un intérieur tourné vers l’innovation

À bord, le Panoramic iDrive surprend avec son écran central de 17,9 pouces incliné vers le conducteur, complété par une projection Panoramic Vision s’étalant sur toute la largeur du pare-brise. Quatre « supercerveaux » gèrent dynamique, autonomie, infotainment et confort. Les boutons physiques subsistent pour les fonctions essentielles, mais l’expérience reste résolument tournée vers le digital.

Espace et écoresponsabilité au cœur du concept

Avec 520 litres de coffre (1 750 litres sièges rabattus) et 58 litres sous le capot, le iX5 allie praticité et ingéniosité. BMW mise aussi sur la durabilité : un tiers des matériaux sont recyclés, les cellules de batterie réduisent leur empreinte carbone de 42 %, et l’usine hongroise fonctionne entièrement aux énergies renouvelables. Un modèle qui se veut aussi vert que performant.

Disponibilité et perspectives

Enfin, attendu en Australie mi-2026, le iX3 50 xDrive annonce une nouvelle ère pour BMW. Tarifs et équipements définitifs seront dévoilés prochainement, mais une chose est sûre : avec ses 805 km d’autonomie, sa recharge flash et son design audacieux, il pourrait bien faire oublier ses concurrents… et même quelques modèles thermiques.

