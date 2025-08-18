BMW travaille sur un SUV pour défier le Mercedes G-Class

Eh bien ! C’est dit, BMW s’attaque enfin au mythique Mercedes G-Class avec son futur SUV, le G74 ! Conçu pour rivaliser avec l’icône allemande, ce véhicule classé comme étant un gros baroudeur promet un look musclé.

Ses capacités tout-terrain poussées et une production en Caroline du Sud vont éblouir à qu’il paraît. Prêt à voir la guerre des SUV de luxe prendre un nouveau tournant ?

BMW s’attaque enfin au mythe G-Class

C’est officiel (enfin, presque) : BMW prépare son propre rival au Mercedes G-Class, l’icône indétrônable des SUV haut de gamme. Selon des sources internes, le constructeur bavarois planche sur un 4×4 ultra-robuste, baptisé G74, qui devrait débarquer en 2029. Ce sera pour séduire les amateurs d’aventure… et surtout, grignoter des parts de marché à Mercedes, dont le G-Class a écoulé plus de 600 000 exemplaires depuis son lancement.

Un SUV inspiré de l’X5, mais en plus musclé

Le futur bolide de BMW reposera sur une version améliorée de la plateforme de l’X5. Mais ce modèle aura des atouts tout-terrain bien plus prononcés. On parle de suspensions surélevées, de pneus tout-terrain, et peut-être même de différentiels verrouillables. Il y a de quoi rivaliser avec les capacités hors-piste du G-Class 24. Par dessus tout cela, il sera assemblé aux États-Unis, dans l’usine Spartanburg de Caroline du Sud, aux côtés des X5, X6 et X7.

Un prix qui pique… mais moins que l’XM

Avis aux portefeuilles bien garnis : ce nouveau venu ne sera pas donné. Si le G-Class démarre à 149 400 $ soit 127 995€, le G74 pourrait se situer dans la même fourchette, voire plus haut. Mais bonne nouvelle : il remplacera l’XM, le SUV hybride de luxe de BMW (à partir de 160 775 $), qui n’a pas convaincu malgré ses performances 216. Un repositionnement malin pour séduire une clientèle plus aventurière que sportive.

Essence d’abord, électrique plus tard ?

Contrairement à Mercedes, qui propose désormais un G-Class électrique (le G580), BMW miserait d’abord sur un moteur thermique, voire hybride. La raison pour laquelle la marque ferait cela, c’est parce que les versions électriques du G-Class se vendent deux fois moins vite que leurs homologues essence. Mais rien n’est figé : un modèle 100 % électrique pourrait suivre si la demande évolue.

En attendant… l’X5 en mode baroudeur

Pour ceux qui trépignent d’impatience, BMW propose déjà un X5 avec pack xOffroad (pneus adaptés, protection sous caisse…). Mais soyons honnêtes : ça reste un SUV urbain avec des prétentions. Le vrai duel G74 vs. G-Class, lui, aura lieu dans quatre ans. Et on a hâte de voir ça !

