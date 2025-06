Genesis débarque en France avec trois modèles : Hyundai lâche les crocs sur Tesla et BMW

Genesis, la marque premium de Hyundai franchit un cap historique en annonçant son arrivée en France début 2026.

Cette marque était jusqu’ici cantonnée à trois pays européens (Allemagne, Suisse et Royaume-Uni). Hyundai veut enfin que Genesis étende ses ailes avec une offensive sur quatre nouveaux marchés, dont la France. Cette expansion s’accompagne d’une stratégie 100 % électrique qui pourrait bien rebattre les cartes du premium européen.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Hyundai lance Genesis en France avec une gamme électrique

Genesis proposera trois modèles dès son lancement français. Cela inclut le crossover GV60, le SUV GV70 ainsi que la berline G80. Ces trois véhicules sont exclusivement électriques.

Le GV60 est le premier modèle entièrement électrique que Genesis de Hyundai déploiera en France. Il se positionne comme un SUV compact de luxe. L’Electrified GV70, lui, vise plutôt le segment des SUV grand format. La berline de luxe Electrified G80 constituera quant à elle le modèle phare du catalogue français.

Ces trois véhicules ont récemment bénéficié d’améliorations significatives, notamment en termes d’autonomie. Le but de Hyundai est que les modèles de Genesis lancés en France répondent aux exigences du marché européen. La marque mise aussi sur d’autres atouts pour se démarquer de la concurrence. Citons comme exemples des technologies de pointe, des services intelligents centrés sur le client, et un design audacieux et distinctif.

Un défi de taille face aux géants du premium

Le déploiement de Genesis en France par Hyundai démontre l’intensification de la concurrence sur le marché du premium électrique. La marque coréenne devra avant tout faire face aux acteurs déjà établis. Elle devra également affronter les nouveaux venus ambitieux comme le constructeur premium Polestar. Celui-ci vient effectivement d’ouvrir ses commandes sur le marché français.

Xavier Martinet, Directeur général de Genesis Motor Europe, se montre confiant. « Nos modèles électriques au design distinctif séduisent de plus en plus en Europe, et la demande ne cesse de croître. », a-t-il affirmé. C’est en tout cas ce que rapporte Automobile Propre dans son article sur l’arrivée de Genesis, marque premium de Hyundai, en France.

La stratégie commerciale et le réseau de distribution restent, par ailleurs, à préciser. Genesis communiquera bientôt à ce sujet. Le constructeur a fait l’annonce aux 24 Heures du Mans, en même temps que la présentation de sa division Magma Racing.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn