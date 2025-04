De la classe G électrique à la Fiat 500L : Les voitures insolites du Pape François !

Hier, nous avons appris la mort du Pape François. Durant son pontificat, il a visité bien des pays dans toute d’automobiles. Et chacune d’entre elles a été remarquables. Voici donc un petit récap des différents modèles de voitures que le Pape François a utilisées depuis son élection en 2013.

Depuis son élection en 2013, le Pape François a surpris par ses choix de voitures. Oubliez les limousines blindées ou les bolides clinquants. Le souverain pontife préférait les petites voitures modestes parfois locales, et la plupart du temps, écologiques. Voici un tour d’horizon de ses véhicules les plus étonnants… et ce qu’ils disent de lui.

Les voitures du Pape François, simples, mais chargées de sens

Dès les premiers jours de son pontificat, François a donné le ton en ne choisissant pas une Mercedes officielle. Il a plutôt opté pour un vieux Ford Focus bleu marine de 2006. Il l’a repéré par hasard dans la flotte du Vatican et en a alors fait sa voiture de fonction. Ce choix symbolique reflète bien son attachement à la simplicité et à une Église proche des gens.

Peu après, il a accepté un cadeau pour le moins surprenant : une Renault 4L de 1984 avec 300 000 km au compteur. Non seulement le Pape François a accepté cette voiture, mais il l’a conduite lui-même dans les rues du Vatican. Ce geste a d’ailleurs provoqué la stupeur de ses gardes.

Même esprit en 2015 aux États-Unis : au milieu d’un cortège de SUV blindés, le Pape est descendu d’un modeste Fiat 500L noir. Il a ainsi transformé sa voiture en message vivant contre l’opulence.

De la Jeep au G-Class électrique, un Pape vraiment mobile

Lors de ses voyages, le Pape François a adapté son moyen de transport aux pays qu’il visite. Il a par exemple utilisé une Kia Soul en Corée du Sud et une Peugeot Hoggar à Cuba. En Afrique, la voiture que le Pape François a utilisée était le Mahindra KUV 100, et une Renault Logan en Arménie. Dans les rues de Madagascar, un Karenjy Mazana II fabriqué localement lui a servi de papamobile. Le message est clair : proximité, simplicité et respect des cultures locales.

Le Saint-Père ne refusait cependant pas l’innovation, puisqu’il a adopté plusieurs véhicules électriques ou hybrides. Parmi les voitures innovantes que le Pape François a conduit, on compte la Toyota Mirai à hydrogène. Citons également la Nissan Leaf pour ses déplacements quotidiens, et même un Fisker Ocean conçu spécialement pour lui.

En 2024, il a d’ailleurs inauguré la première papamobile 100 % électrique. C’était une Mercedes G-Class modifiée avec trône, toit ouvert ainsi que plateforme d’accueil. Elle constitue un symbole fort dans le cadre du Jubilé 2025 et de la transition écologique du Vatican. Ce modèle est prévu pour être complet d’ici 2030.

