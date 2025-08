La Honda Prelude serait-elle la sportive parfaite ? Les arguments chocs du constructeur

Elle revient, et pas en douce. Disparue des radars depuis plus de vingt ans, la Honda Prelude fait un come-back qui ne laisse personne indifférent. Et présentée comme “l’idéal” par Honda, elle secoue déjà le monde des coupés.

Pour appuyer cette relance, Honda sort l’artillerie lourde : la Honda Prelude. Mais celle-ci, attendue au Japon en septembre et en Europe courant 2026, ne vise pas les chronos en piste. Elle vise l’équilibre parfait. Serait-elle donc la sportive parfaite ?

Honda combine performance et confort au quotidien

La Honda Prelude ne joue pas la carte du radical. Elle veut plutôt devenir une sportive agréable à vivre, tous les jours. Pour ça, elle embarque des éléments du Civic Type R comme la suspension avant à double axe et les freins Brembo. Ainsi, la conduite reste dynamique et sereine, même pour les non-initiés. Côté pratique, elle propose une banquette rabattable, un coffre soigné et même un hayon. Tout est mis au point pour éviter les compromis.

On est donc loin des sportives fatigantes ou trop extrêmes. Ici, on reste sur un coupé vif, mais accessible. La voiture n’a en effet que deux pédales, avec un mode S+ et des palettes au volant pour simuler les vitesses. Elle promet une conduite engageante, sans boîte manuelle. Et comme c’est une hybride, l’autonomie et la sobriété sont au rendez-vous.

Son design mondial cherche à séduire sans diviser

Ce n’est pas une version locale, ni un modèle modifié pour un marché. La sportive de Honda affiche le même look partout. Japon, États-Unis, Europe, tout le monde aura droit à la même silhouette, et c’est volontaire. Le design s’inspire d’un planeur, tout en finesse, avec des proportions équilibrées et une allure racée.

À Goodwood, le public a clairement validé. Mais il y a quelques limites visibles. En effet, à l’arrière, l’espace reste serré. Et les sièges n’ont pas droit au joli bi-ton des places avant. C’est noir, et c’est tout. Signe d’un petit serrage de budget ? Peut-être. Cela dit, l’extérieur impose un vrai style, avec des roues larges et un empattement optimisé. Un tel look cherche à plaire sans cliver, et Honda assume clairement ce pari mondial pour sa Honda Prelude.

La Honda Prelude mise sur l’hybride pour garder du plaisir

Ce coupé n’est pas là pour battre des records sur circuit. Honda l’a dit sans détour : ce n’est pas la plus nerveuse, ni la plus radicale. En revanche, elle veut offrir des sensations dans la vraie vie. Et pour ça, elle mise sur une base hybride inspirée de la Civic e:HEV. Plus précisément, elle associe un moteur essence 2.0L à deux moteurs électriques. L’ensemble développe 200 chevaux et 315 Nm de couple.

Le pari, c’est de proposer une Honda Prelude qui parle autant au passionné qu’au conducteur lambda. Elle vise les émotions sans ruiner le confort. Et même si le modèle reste en traction, il garde un vrai potentiel de fun, sans boîte CVT, ni bruit artificiel. Le tout devrait donc coûter plus qu’une Civic Hybrid (31 645 dollars), mais Honda assume cette montée en gamme. Et ce positionnement hybride, justement, pourrait bien faire la différence.

