Alerte sécurité : une voiture électrique de Volvo dans le viseur pour un risque d’incendie

Attention, alerte sur le circuit électrique ! Volvo a identifié un risque potentiel d’incendie lié à la batterie sur certaines voitures électriques modèles EX30.

Le constructeur joue la transparence et la prudence en demandant aux propriétaires concernés de limiter la recharge à 70% en attendant un correctif. Pas de panique générale, mais une vigilance accrue pour rouler l’esprit serein !

Volvo EX30 : Une alerte sur la batterie qui invite à la prudence

L’un des arguments préférés des détracteurs de la voiture électrique refait surface : le risque d’incendie. Pourtant, les études le montrent, ce danger n’est pas plus fréquent qu’avec un moteur thermique. Le risque zéro n’existant pas, un constructeur de renom se retrouve aujourd’hui dans cette situation délicate. Volvo adresse en ce moment même un message pour le moins inquiétant à certains propriétaires de sa populaire EX30.

Un message alarmant reçu par les propriétaires

L’information nous provient de nos confrères britanniques d’AutoExpress. Plusieurs clients de la Volvo EX30 auraient reçu une notification directe du constructeur suédois. Le contenu est pour le moins inhabituel et a de quoi susciter l’inquiétude : Volvo leur demande expressément de limiter la recharge de leur batterie à 70%. Cette consigne restrictive fait suite à l’identification d’un risque potentiel d’incendie lié à la batterie lors des charges complètes. Un avertissement qui jette une ombre sur la fiabilité de ce modèle, présenté comme un pilier de l’offensive électrique de la marque.

Un problème identifié et confirmé par Volvo

Le témoignage d’un conducteur, dont le véhicule affichait un message d’avertissement concernant ce risque, a déclenché l’alerte. Interrogé par AutoExpress, Volvo UK a officiellement confirmé l’existence du problème. Le constructeur a identifié un défaut potentiel sur des cellules de batterie haute tension, provenant d’un fournisseur spécifique. Les modèles concernés sont les EX30 Single Motor Extended Range et Twin Motor Performance, produits entre les années-modèles 2024 et 2026. Heureusement, Volvo France nous a confirmé qu’aucun exemplaire vendu sur le marché français n’est touché par ce souci.

Une mesure de précaution en attendant la solution

Le constructeur explique que, dans de très rares circonstances, un niveau de charge élevé pourrait provoquer la surchauffe de la batterie. Cette élévation anormale de température pourrait, dans le pire des cas, provoquer un départ de feu. Bien que le risque soit présenté comme exceptionnel, Volvo a choisi la transparence et la prudence. En attendant le déploiement d’une correction technique définitive, la consigne est donc de ne pas dépasser les 70% de charge. Cette limitation vise à réduire la sollicitation des cellules incriminées et à écarter tout danger.

Un rappel programmé et des clients rassurés

Volvo a annoncé qu’une campagne de rappel officielle sera lancée prochainement. Chaque client concerné sera contacté individuellement dès qu’une solution logicielle ou matérielle sera prête. Le constructeur tient également à rassurer les propriétaires des autres modèles de sa gamme, qui ne présentent aucun risque similaire et sont totalement épargnés par cette alerte. Cette situation, bien que préoccupante, démontre une réaction proactive. Elle rappelle que la transition électrique s’accompagne d’une vigilance accrue, où la sécurité reste la priorité absolue, même si cela passe par des mesures contraignantes à titre préventif.

