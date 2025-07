Volvo XC90 : ce SUV familial dévoile ses secrets avec une carrosserie 100% transparente

On le sait tous : dans un crash, chaque seconde compte. Chaque pièce d’acier, chaque boulon peut sauver une vie. Mais quand un constructeur ose tout montrer, là, ça change la donne.

Eh oui, Volvo ne se contente plus de parler de sécurité. Il la montre, pièce par pièce, sans rien cacher. Ce Volvo XC90 carrosserie transparente révèle enfin ce que la plupart dissimulent. Il dévoile jusqu’où un SUV peut encaisser un choc.

Une structure en acier conçue pour absorber les chocs violents

Ce Volvo XC90 carrosserie transparente expose sans filtre sa cellule en acier boré ultra-résistant. Et cette matière, quatre fois plus solide que l’acier classique, peut encaisser les déformations sans céder. L’avant peut en effet se froisser volontairement pour ralentir l’impact et protéger l’habitacle. Le châssis va, ensuite, absorber l’énergie du choc pour préserver les zones vitales.

Volvo XC90 carrosserie transparente : un concept au service des vies

Il faut savoir que ce véhicule n’est pas une série limitée, mais un outil pédagogique. Volvo l’utilise, en effet, dans ses démonstrations pour expliquer sa philosophie de sécurité. Sa transparence révèle les protections internes, souvent invisibles à l’œil nu. Le public peut ainsi mieux comprendre comment ce SUV protège tous ses passagers, et pas seulement son conducteur.

Ce SUV protège tous ses passagers, même à l’arrière

Le Volvo XC90 carrosserie transparente montre que chaque rangée bénéficie d’une protection active. À l’arrière, les sièges sont renforcés par des structures en forme de H qui dissipent l’énergie. Et les crash-tests ont prouvé que ces renforts limitent les risques de blessures graves. C’est la preuve que même les passagers du fond bénéficient d’une vraie protection.

Le XC90 anticipe les retournements avec une technologie pionnière

Plus un véhicule est haut, moins il est stable dans les virages serrés. Et le Volvo XC90, plus haut qu’une voiture classique, n’échappe pas à cette réalité. Voilà pourquoi la marque a intégré dès 2002 le Roll Stability Control (RSC). Ce système analyse, en effet, l’inclinaison du véhicule à chaque instant grâce à des capteurs. Et dès qu’un risque de basculement est détecté, il freine automatiquement certaines roues. Ainsi, le XC90 reste stable, même dans des manœuvres extrêmes.

Une cage ultra-rigide née de vrais crash-tests

Ce SUV n’a pas été imaginé en laboratoire, mais testé dans des chocs bien réels. La cage de sécurité du XC90 est issue de centaines de tests internes et externes. Et chaque angle, chaque renfort a été validé par l’analyse de vraies collisions. De ce fait, le Volvo XC90 carrosserie transparente incarne une expertise fondée sur des faits réels, pas sur des suppositions.

