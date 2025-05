Volvo dévoile finalement une hybride à autonomie étendue pour contrer la concurrence

Volvo dévoile son nouveau XC70, un SUV hybride rechargeable à autonomie étendue révolutionnaire.

Volvo a conçu un SUV hybride à autonomie étendue pour répondre à la demande croissante de véhicules électrifiés, surtout en Chine. En mode électrique, l’autonomie de ce modèle va jusqu’à 200 km, un record pour la marque. Avec un mix idéal entre motorisation électrique et thermique, c’est le point d’équilibre parfait entre innovation et tradition.

Une voiture hybride à autonomie étendue signée Volvo

La marque construit le Volvo XC70 sur une base innovante, la plateforme SMA (Scalable Medium Architecture). Celle-ci s’adresse spécialement aux véhicules hybrides à grande autonomie, comme ce SUV de Volvo. Cette architecture permet au modèle de combiner une batterie performante et un moteur thermique. Elle constitue donc une alternative idéale pour ceux qui ne veulent pas encore se convertir totalement aux véhicules 100 % électriques.

Avec le XC70, on bénéficie de 200 km de conduite entièrement électrique. Cette voiture hybride à autonomie étendue couvre ainsi la majorité des déplacements quotidiens sans émettre de gaz à effet de serre. Pour les trajets plus longs, le moteur thermique prend le relais, ce qui procure à la fois liberté et flexibilité.

La recharge rapide intégrée en fait en outre un choix pratique et adapté aux modes de vie modernes. L’autonomie et la propulsion hybride de cette Volvo à autonomie étendue séduiront particulièrement ceux qui veulent réduire leur empreinte carbone. En parallèle, on garde la sécurité d’un moteur traditionnel pour les longues distances.

Volvo XC70 plug-in hybrid anyone? pic.twitter.com/r02dFIvSzv — Richard Seddon (@RikSed) May 7, 2025

Design scandinave et innovation technologique

Côté design, le XC70 s’appuie sur les principes emblématiques de Volvo et, en même temps, il les modernise. Ce SUV hybride à autonomie étendue conserve un look sobre mais sophistiqué. D’autant plus que sa calandre fermée qui optimise l’aérodynamisme.

Ce véhicule hybride possède également les phares « Marteau de Thor », signature de Volvo. Ces derniers intègrent d’ailleurs la technologie Matrix LED pour un éclairage intelligent qui s’adapte aux conditions de circulation. À l’arrière, des feux en forme de « C » s’intègrent directement dans la carrosserie.

Plus spacieux que le XC60, ce SUV s’adresse principalement aux familles avides d’espace et de confort. Cette voiture hybride à autonomie étendue de Volvo devait, par ailleurs, initialement cibler le marché chinois. Cela dit, il pourrait également conquérir d’autres marchés internationaux dans un futur proche.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn