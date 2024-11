Calendrier de Dragon Ball Daima : dates et heure de sortie

C’est officiel : Dragon Ball Daima nous a conquis. Akira Toriyama et Toei Animation ont une fois de plus frappé fort avec cette nouvelle itération qui réinvente l’univers que nous chérissons depuis des décennies. Mais ici, ce n’est pas simplement une nostalgie bien emballée : Daima surprend, secoue et propulse la légende de Goku et ses compagnons dans des contrées inconnues.

Chaque épisode de Dragon Ball Daima est une claque. Animation exceptionnelle, scénario audacieux, personnages revisités sous un nouveau jour… Cette série est un bijou pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux venus. Et cette semaine, l’épisode 7 monte encore d’un cran.

Le suspense est à son comble : Que va-t’il se passer après les révélations explosives de l’épisode 6 ?



L’épisode 7 de Dragon Ball Daima promet d’être un tournant majeur dans l’histoire. Les teasers laissent entendre un retour fracassant d’un personnage mythique, mais les spéculations vont bon train.

Le rendez-vous est pris : vendredi à 18 h sur Crunchyroll

Le compte à rebours est lancé, chaque vendredi, à 18h tapantes sur Crunchyroll nous avons rendez-vous avec Dragon Ball Daima, la nouvelle saison qui secoue déjà la communauté des fans. Et avec l’épisode 7, la barre est placée encore plus haut.

La hype est immense et il est difficile de ne pas succomber à l’envie de se plonger dans cet univers où chaque transformation, chaque combat est une promesse de spectacle grandiose. Cet épisode 7 ? Elle promet de tout chambouler !

Mais attention, avant de vous jeter sur votre écran, il y a un petit détail à ne pas oublier : la disponibilité géographique. Avouons-le, on est tous passés par là. Ce moment fatidique où, après avoir attendu des heures, des jours à écouter chaque rumeur sur l’épisode du jour, on se heurte à ce fichu message qui nous rappelle à quel point notre région est… laissée pour compte. « Désolé, ce contenu n’est pas disponible dans votre région. »

Dragon Ball Daima : ne laissez pas les restrictions géographiques gâcher votre plaisir !

Chaque semaine, c’est le même rituel. La montée d’adrénaline. L’excitation. La promesse d’un nouvel épisode de Dragon Ball Daima. Mais que se passe-t-il lorsque l’impatience cède la place à une frustration intense à cause des restrictions géographiques ? On ne va pas se mentir, ce sentiment de savoir que l’épisode tant attendu est déjà en ligne, mais qu’il nous est impossible d’y accéder, ça fait mal.

