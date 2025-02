Dragon Ball Daima épisode 19 : que nous réserve la suite ?

Un vœu mystérieux, une trahison annoncée et une bataille qui pourrait tout changer… Dragon Ball Daima épisode 19 est entouré de secrets et de tensions. Glorio a-t-il réellement exaucé le souhait qu’on attendait tous ? Ou un nouveau rebondissement inattendu va-t-il encore bouleverser le destin de nos héros ? Réponse ce soir à 18 h sur Crunchyroll !

Jamais Dragon Ball Daima n’a autant flirté avec Dragon Ball GT qu’en ce moment. L’épisode 18 a ravivé la flamme de la nostalgie en réintroduisant le Super Saiyan 4, mais l’épisode 19 s’apprête à aller encore plus loin.

Le vœu de Glorio, la disparition énigmatique de Porunga et la mention d’une trahison imminente laissent présager un bouleversement majeur. Les fans de longue date retiennent leur souffle : Goku et Vegeta vont-ils retrouver leurs corps adultes ? Et surtout, quelle puissance pourront-ils libérer dans leur état normal ? Si l’hommage à GT est indéniable, Daima a prouvé qu’il savait surprendre.

Rien n’est écrit d’avance et cet épisode pourrait bien marquer l’un des moments les plus marquants de l’anime. Préparez-vous à une avalanche de surprises et un combat qui promet de pulvériser les attentes.

Dragon Ball Daima épisode 19 : accédez à Dragon Ball Daima Sans Limites

Depuis son lancement, Dragon Ball Daima s’est démarqué en explorant de nouvelles directions. Pourtant, ces derniers épisodes flirtent dangereusement avec la nostalgie de Dragon Ball GT. L’épisode 19 ne fera pas exception.

Après l’introduction fracassante du Super Saiyan 4, l’histoire prend une autre tournure avec le vœu de Glorio. Mais au lieu de ramener Goku et Vegeta à leur forme adulte, quelque chose d’étrange se produit. Porunga disparaît soudainemen et laisse derrière lui un silence inquiétant. Qu’a-t-il réellement exaucé ?

De leur côté, Goku et Vegeta sont à bout de forces face à Gomah, dont la puissance semble croître à chaque instant. S’ils espèrent renverser le cours du combat, ils devront puiser dans des ressources encore inexplorées. Mais un nouveau bouleversement pourrait tout remettre en question : et si leur retour à l’âge adulte changeait radicalement l’équilibre des forces ?

Entre références assumées à Dragon Ball GT, rebondissements inattendus et un combat qui s’annonce d’une intensité inégalée,cet épisode pourrait bien pulvériser toutes les attentes.

