Dragon Ball Daima épisode 18 : l’éveil d’une légende

Dragon Ball Daima épisode 18 marque un tournant dans l’histoire de l’anime. Un moment d’exception, où l’action débridée rencontre une transformation mythique. Entre hommage et renouveau, cet épisode redéfinit les attentes des fans et inscrit Super Saiyan 4 dans la continuité officielle de Dragon Ball.



Depuis ses débuts, Dragon Ball Daima fascine autant qu’il intrigue. Annoncé comme une série parallèle, il s’est rapidement imposé comme un chapitre essentiel de l’univers imaginé par Akira Toriyama. Après des épisodes spectaculaires où Goku et ses compagnons luttent pour retrouver leur véritable forme, l’épisode 18 vient bousculer les codes et répondre à des décennies de débats au sein de la communauté.

L’attente était immense : les rumeurs couraient sur une transformation inédite, un moment clé qui marquerait un avant et un après. Et Awakening n’a pas déçu.

Un tournant majeur pour Dragon Ball Daima

L’épisode 18 offre une montée en puissance rare dans l’histoire de la franchise. Goku, poussé dans ses retranchements, atteint enfin une transformation que beaucoup pensaient oubliée : le Super Saiyan 4. Mais ici, il n’est pas un simple hommage à Dragon Ball GT. Il est réinventé, sublimé. Les animateurs de la Toei ont livré une séquence magistrale, où chaque mouvement, chaque impact, résonne avec une intensité saisissante. L’animation fluide, les couleurs éclatantes et la mise en scène dynamique rappellent les plus grands moments de Dragon Ball Z, tout en y ajoutant une modernité visuelle.

Mais, ce qui fait réellement la force de cet épisode, ce n’est pas seulement son action. C’est le poids narratif qui accompagne cette transformation. Goku ne se contente pas d’atteindre un nouveau stade de puissance, il le fait dans un contexte dramatique, où l’espoir semble s’effondrer face à Gomah, l’ennemi le plus terrifiant de Daima. Cette évolution ne repose pas sur un power-up gratuit : elle s’intègre dans un récit qui explore la notion de dépassement de soi et de lien entre les forces démoniaques et Saiyan.

Mais ce n’est pas tout ! En officialisant Super Saiyan 4 dans la continuité principale, Dragon Ball Daima réussit un tour de force : réconcilier les nostalgiques de GT et les adeptes de Dragon Ball Super. L’épisode 18 n’est pas qu’un moment clé pour la série, c’est un événement pour toute la saga. Il ouvre des perspectives inédites et prouve que Dragon Ball n’a rien perdu de sa capacité à surprendre et à émouvoir.

