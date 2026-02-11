NordVPN Anniversaire 14 ans : une étape symbolique, des tarifs qui font sens (jusqu’à -73 %)

Quatorze ans sur internet, c’est traverser des évolutions et des risques constants. Avec NordVPN Anniversaire 14 ans, la marque propose une offre pensée pour durer. Quelques jours pour choisir une protection solide, conçue pour accompagner le quotidien.



En quatorze ans, internet a changé de visage. Les connexions se sont multipliées et les données ont pris de la valeur. La protection est devenue une nécessité silencieuse. Pour célébrer cette étape, NordVPN ne cherche pas l’esbroufe. La campagne se concentre sur l’essentiel : rendre la sécurité accessible maintenant.

À partir du 11 février, les offres Anniversaire NordVPN permettent de s’équiper sur le long terme, à des conditions rarement proposées. Les réductions sont immédiates, les durées clairement définies, et la période strictement limitée.

Que vous souhaitiez sécuriser l’essentiel ou protéger tous vos appareils en profondeur, vous trouverez une formule adapté à vos besoins :

Ultime : 24 mois + 3 mois offerts pour toutes les fonctionnalités NordVPN. VPN, NordPass, NordLocker, Cyber Insurance et Protection Anti-menaces Pro™ à seulement 6,59 €/mois, soit 177,93 € (-69 %). Une couverture totale de vos appareils et de vos données.

Basique : 24 mois + 3 mois offerts pour protéger vos connexions. 3,09 €/mois au lieu de 11,99 €, soit 83,43 € (-73 %). Simple, rapide et efficace pour sécuriser l’essentiel.

Plus : 24 mois + 3 mois offerts incluant VPN, NordPass et Protection Anti-menaces Pro™ à 4,09 €/mois. Ce qui fait un total de 110,43 € (-72 %).Une sécurité renforcée pour la navigation quotidienne.

NordVPN : 14 ans d’expérience pour protéger ce qui compte vraiment

NordVPN s’est construit au fil des années autour d’un principe simple : la sécurité doit s’adapter à l’utilisateur, pas l’inverse. L’outil est pensé pour être présent sans être envahissant, efficace sans complexité.

Parmi les fonctionnalités clés :

Chiffrement de nouvelle génération pour toutes les connexions

Activation instantanée grâce au VPN en 1 clic

Protection Anti-menaces Pro™ contre malwares, traqueurs et publicités

contre malwares, traqueurs et publicités Politique stricte de non-conservation des données

Réseau de serveurs répartis dans 181 emplacements

Un seul compte pour jusqu’à 10 appareils

Alertes en cas de compromission de données

Depuis quatorze ans, l’objectif reste le même : permettre de naviguer, travailler et échanger sans exposition inutile..

Basique, Plus ou Ultime : choisir sa protection sans approximation

Le meilleur VPN fiable pour le streaming souffle ses 14 bougies, et cette année, c’est vous qui recevez le cadeau ! Pour marquer l’événement, chaque formule a été pensée pour que vous puissiez naviguer, partager et stocker vos données avec tranquillité et style, selon votre vibe.

La formule Basique est parfaite pour ceux qui aiment garder les choses simples et zen. Avec un VPN rapide et fiable, vos connexions restent protéger, même sur les Wi-Fi publics un peu douteux. Les publicités et traqueurs gênants se retrouvent bloquer automatiquement, et vos activités restent confidentielles. C’est la sécurité sans prise de tête, idéale pour surfer, écouter vos playlists ou binge-watcher vos séries préférées.

La formule Plus ajoute un peu de magie pour ceux qui veulent se sentir encore plus protégés. Tout ce que propose le Basique, mais vous bénéficiez en plus de NordPass, le gestionnaire de mots de passe qui sécurise vos identifiants et les remplit automatiquement quand vous en avez besoin. La Protection Anti-menaces Pro™ vous garde à l’abri des phishing, malwares et sites douteux, même hors VPN. Votre navigation reste fluide, vos comptes protégés, et vous pouvez profiter d’internet sans stress.

La formule Ultime transforme votre expérience en vrai paradis numérique. VPN, NordPass, NordLocker pour chiffrer et partager vos fichiers, Cyber Insurance et Protection Anti-menaces Pro™ : tout est là pour une sécurité complète sur tous vos appareils. Vous pouvez partager vos fichiers, travailler ou naviguer librement, tout en ayant la certitude que vos données sont protégées contre toutes les menaces.Alors, choisissez la formule qui colle à votre vibe et célébrez ces 14 ans de liberté et de sécurité en ligne avec NordVPN. Que vous soyez zen, organisé ou complètement connecté, la fête est à vous, et votre vie numérique, en sécurité.

NordVPN Anniversaire 14 ans : une décision simple, à un moment précis

Ne laissez pas filer cette célébration : vos 14 ans de liberté numérique méritent d’être protégés maintenant. Choisissez votre formule, sécurisez vos appareils, vos fichiers et vos comptes, et surfez sans pubs ni traqueurs. Les tarifs anniversaire sont limités et la sécurité n’attend pas : chaque jour compte. Rejoignez millions d’utilisateurs déjà protégés et profitez de NordVPN dès aujourd’hui pour naviguer en toute sérénité

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn