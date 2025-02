Dragon Ball Daima épisode 17 : Gomah se transforme en monstre inarrêtable

Dragon Ball Daima touche bientôt à sa fin. L’épisode 17 qui débarque ce soir sur Crunchyroll s’annonce comme l’un des plus intenses de la série. Si vous pensiez que nos héros en avaient déjà bavé, vous êtes loin d’être prêt pour ce qui se prépare. Gomah, boosté par l’éveil du Troisième oeil maléfique, a dépassé toutes les limites. Rendez-vous ce soir à 17h45 pour Dragon Ball Daima épisode 17.

Depuis ses débuts, Dragon Ball Daima divise, intrigue et surtout captive. Certains ont adoré son approche plus « old school », rappelant l’humour et la simplicité des premiers arcs de Dragon Ball. D’autres attendaient un ton plus sérieux, plus proche de Dragon Ball Z ou Super. Mais une chose est sûre : cette série a su se faire une place dans l’univers DB en nous emmenant dans le mystérieux Royaume des Démons.

Avec seulement trois épisodes restants, le rythme s’accélère dangereusement. Chaque combat compte, chaque décision peut tout changer. L’épisode 17 ne fait pas exception et promet un spectacle explosif !

Dragon Ball Daima épisode 17 : une suite tant attendue

Dans l’épisode précédent, Gomah a mis la main sur l’éveil du troisième œil maléfique. Et honnêtement ? C’est une catastrophe pour nos héros. Ce qui n’était qu’un mini-boss aux allures de clown s’est transformé en une bête gigantesque et terrifiante. Sa puissance brute dépasse l’entendement et même Vegeta en Super Saiyan 3 semble impuissant face à lui.

Pire encore, Majin Kuu et Majin Duu, deux redoutables combattants sous les ordres d’Arinsu, sont bien décidés à empêcher Goku d’atteindre la Dragon Ball à une étoile. Entre des ennemis de plus en plus forts et un combat qui s’annonce dantesque, l’issue de cette bataille est loin d’être certaine…

Alors oui, si vous pensiez avoir tout vu dans Dragon Ball, l’animation de cet épisode promet d’être hallucinante : chorégraphies fluides, explosions de ki démentielles. Sans oublier un Goku plus déterminé que jamais. On s’attend à un combat digne des tremblements de terre.

Et si… Goku et Vegeta n’arrivaient pas à vaincre Gomah ? Une rumeur circule déjà : un dernier recours pourrait bien faire son apparition… Une fusion à la dernière minute ? L’intervention d’un nouvel allié ? Un power-up surprise ? Ce qui reste sûr : cet épisode est un immanquable. Et pour plusieurs raisons :

L’avant-dernier gros combat avant la fin de la série

Une animation digne des plus grands moments de Dragon Ball

Des enjeux qui explosent : Goku peut-il réellement gagner ?

Une atmosphère tendue qui nous rappelle les meilleurs arcs de la saga

