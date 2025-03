Les Carnets de l’Apothicaire épisode 10 : secrets dévoilés

Un souffle suspendu. Un regard de trop. Et l’écho d’un secret qui pourrait faire tomber des têtes. Dans Les Carnets de l’Apothicaire épisode 10, Mao Mao est au cœur du labyrinthe. Chacun de ses pas pourrait être le dernier. Les parfums enivrants des concubines cachent des poisons subtils, les sourires polis masquent des ambitions coupantes. Mais elle ? Elle observe, analyse, décode – et surtout, elle survit. Comme toujours à la cour, rien n’est gratuit—surtout pas la vérité.

Dix épisodes sur Crunchyroll, et toujours cette même rengaine : le pouvoir corrompt et l’intelligence dérange. « Les Carnets de l’Apothicaire », c’est un cours magistral sur l’hypocrisie bien maquillée.

Dans cet épisode 10, Mao Mao continue de jouer au jeu dangereux des courtisanes – sauf qu’elle, elle a un cerveau bien affûté et elle sait s’en servir. Pendant que les nobles se pavanent dans leur décadence parfumée, elle dénoue les fils d’un énième mystère. Et Jinshi ? Toujours aussi lisse, toujours aussi insaisissable – à se demander s’il cache autre chose qu’un joli minois. Mais derrière les fanfreluches et les courbettes, les couteaux restent de sortie. Ici, soit on est utile, soit on est mort. Et croyez-nous, dans cet épisode, personne ne ressort indemne.

Les Carnets de l’Apothicaire épisode 10 : poisons et révélations brûlantes !

Tout s’embrase. Plus question de demi-mesure : les tensions, longtemps contenues, explosent au grand jour et balaient les dernières apparences. Ceux qui se croyaient maîtres du jeu perdent le contrôle. De l’autre côté, les outsiders frappent là où ça fait mal. Plus de règles, plus de limites : c’est la loi du plus rusé, du plus impitoyable.

Cet épisode 10 introduit trois nouvelles dames de compagnie – Haku, Koku et Seki – venues assister la précieuse concubine Gyokuyou. Cette arrivée bouleverse l’équilibre fragile du Pavillon de Jade, surtout face à la rivalité croissante avec Lady Loulan, la dernière concubine en date. Maomao, fidèle à elle-même, se démarque rapidement par ses manières peu conventionnelles. Son franc-parler et son habitude de vivre dans un modeste cabanon laissent les nouvelles venues perplexes. Mais lorsque Yinghua l’invite à une étrange veillée nocturne, la soirée prend une tournure inquiétante.

Autour d’un feu de camp, douze femmes se relaient pour raconter des histoires terrifiantes. Chacune souffle une bougie après son récit. Pourtant, alors que Maomao est réputée pour sa capacité à démasquer les superstitions, même elle se retrouve déconcertée face à ce qu’elle découvre.

Cet épisode pourrait également lever le voile sur un secret majeur : la véritable origine de Jinshi. Les indices disséminés dans l’épisode précédent – un caillou empoisonné et une mystérieuse peinture toxique – suggèrent que la naissance de Jinshi cache une vérité dérangeante, peut-être liée à l’ancienne impératrice Anshi et aux luttes de pouvoir au sein de la cour impériale.

