BYD et DJI, des drones dans votre voiture électrique ?

BYD s’associe à DJI, spécialiste de la fabrication de drones, pour intégrer des drones dans ses voitures électriques. Cette collaboration vise à offrir aux conducteurs une expérience de conduite enrichie. Ceci, en leur permettant de capturer des vues aériennes de leurs trajets. Cette innovation marque une étape significative dans l’évolution des technologies automobiles.

Voitures électriques BYD et drones DJI, du jamais vu !

Les deux géants ont initialement présenté ce système sur le SUV de luxe Yangwang U8. Il comprend une baie spécifique sur le toit du véhicule pour accueillir un drone DJI Mavic 3. Ce drone peut décoller et atterrir automatiquement et suivre le véhicule jusqu’à une vitesse de 55 km/h. Il peut aussi transmettre des images haute définition en temps réel. Les utilisateurs peuvent en outre contrôler le drone via l’écran intégré du véhicule ou une télécommande dédiée.

L’intégration des drones DJI aux voitures électriques BYD ne se limite pas aux modèles haut de gamme. Le constructeur automobile chinois prévoit d’étendre cette technologie à des véhicules plus abordables. J’entends notamment les modèles Denza N9 SUV, Fang Cheng Bao’s Tai 3, BYD Tang L et BYD Sealion 07 DM-i. Cette démarche vise en fait à démocratiser l’accès à des fonctionnalités avancées. Elle enrichit ainsi l’expérience utilisateur au-delà de la simple conduite.

Une nouvelle perspective pour les conducteurs

Cet ajout des drones DJI dans les véhicules BYD offre de multiples avantages aux conducteurs. Outre la possibilité de capturer des souvenirs de voyage sous des angles inédits, cette technologie peut améliorer la sécurité en fournissant une vue aérienne des environs. Elle est alors pratique pour la navigation en terrains difficiles ou pour évaluer les conditions de circulation.

Les passionnés de photographie et de vidéographie trouveront également leur bonheur dans cette fonctionnalité. C’est un outil puissant pour réaliser des prises de vue créatives sans avoir à transporter un équipement supplémentaire. L’intégration des drones DJI dans les voitures électriques BYD offre donc à la fois des avantages pratiques et artistiques.

