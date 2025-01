Bon plan : Saisissez l’occasion, soldes d’hiver sur le EK15 EVERCROSS !

A tous les amateurs de vélos électriques qui sont à la recherche d’un véhicule doté de plusieurs accessoires, le modèle EK15 EVERCROSS fait l’objet d’un bon plan ! Et c’est maintenant qu’il faut en profiter !

En effet, si vous aimez la couleur blanche, il est actuellement en solde d’hiver chez Decathlon. Voici ce que je peux vous dire sur ce produit.

Les caractéristiques du EK15 EVERCROSS

Avec un poids brut de 30 kg et un poids net de 23,3 kg, l’EVERCROSS EK15 est facile à manœuvrer. Selon son descriptif, il peut supporter une charge maximale de 120 kg et sa taille de dépliage de 1830 mm x 630 mm x 1070 mm. C’est donc un vélo compact qu’on peut ranger dans des espaces réduits.

Le niveau d’étanchéité IP54 garantit que le vélo peut résister à des conditions météorologiques variées. De ce fait, je pense qu’on peut l’utiliser même sous la pluie. Et comme il est doté d’une batterie, il est mentionné que son temps de charge varie de 5,5 à 6,5 heures. C’est assez court, vous serez rapidement prêt à reprendre la route.

Un bon allié sur les routes offrant confort, performance et style

Ensuite, le vélo électrique EK15 EVERCROSS victime d’un bon plan se distingue par son design élégant en noir et blanc. Équipé d’une batterie au lithium-ion d’une capacité de 11,2 Ah, il est facile à manier et offre une autonomie impressionnante.

La tension nominale de 36V permet d’effectuer tous vos trajets sans vous fatiguer. Avec une puissance nominale de moteur de 250W, ce vélo électrique permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h (15,53 mph). Vous pouvez faire entre 35 et 90 km selon les conditions d’utilisation.

Et en mode assistance, il est très pratique pour faire une courte course en ville ou une longue balade à la campagne.

La conception du vélo tient compte de la sécurité

Si vous avez peur de rouler en vélo sur les routes des villes, sachez que le vélo électrique EK15 EVERCROSS est doté d’un système de freinage efficace. Il a des freins à disque à l’avant et à l’arrière. Cela garantit un arrêt rapide et sécurisé en cas d’obstacles.

De plus, la fourche avant est équipée d’un amortisseur. Cela absorbe très bien les chocs sur les routes inégales, offrant ainsi une conduite agréable. Ensuite, les pneus de 26 pouces assurent une bonne adhérence et une stabilité optimale du conducteur. Que ce soit sur des surfaces pavées ou des chemins plus accidentés vous n’avez rien à craindre.

Pour suivre, il est important de noter que, conformément au code de la route européen, ce modèle ne dispose pas d’un guidon d’accélération électrique. L’assistance électrique est fournie par les pédales.

Cela favorise une conduite plus sécurisée et respectueuse des réglementations. Si vous souhaitez ajouter un guidon électrique, le service après-vente peut vous conseiller. Mais c’est à vous de décider.

