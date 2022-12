Bon plan : Réduction exceptionnelle sur ce scooter électrique urbain Yadea

Découvrez le meilleur bon plan pour vous offrir un scooter électrique urbain à un prix imbattable. Actuellement, le C1S Pro de Yadea est disponible à 4 990 € au lieu de 5 690 €.

La société chinoise Yadea ne cesse de proposer des remises sur les prix de ses scooters électriques. C’est au tour de la C1S Pro de faire l’objet d’une offre folle. Non seulement ce modèle accorde une remise sympathique de -700€, mais son achat vous permet de profiter d’un bonus écologique pouvant aller jusqu’à 1 860 euros. Découvrez tous les détails concernant ce modèle.

C1S Pro : un scooter électrique citadin haut de gamme

Le Yadea C1S fait partie des scooters électriques raffinés. Il n’est ni surdimensionné, ni encombrant et ne pèse que 87 kilos. Ces qualités le rendent pratique et aussi facile à conduire.

Son look ne laisse pas de marbre. En particulier sa partie arrière peu commune et assez imposante, ses phares LED reprenant le logo du constructeur, tant à l’avant qu’à l’arrière. Ces derniers assurent la visibilité du scooter électrique lors des déplacements nocturnes.

Avec le C1S Pro, Yadea conserve un style assez sobre. La marque ne le propose qu’en bleu et en gris. Voilà des couleurs classiques, mais permettant une personnalisation de ce deux roues.

Le guidon présente une ergonomie astucieuse. À gauche se trouvent la commande de marche arrière, celle des phares, un klaxon et un clignotant. Sur le flanc droit, Yadea a positionné le système de coupe-circuit, le de warnings, le sélecteur de mode et le variateur de vitesse. Enfin, un écran simpliste se place au centre. Celui-ci affiche le compteur kilométrique, un compteur journalier, l’état de la batterie, le mode engagé, etc.

Bon plan, un scooter électrique pratique à moins de 5000 euros

Il faut souligner que le C1S Pro ne joue pas le rôle d’une machine de course. En fait, il s’agit d’une solution pour parcourir les rues de la ville. En effet, ce scooter électrique se manie aisément grâce à ses dimensions réduites et à ses rétroviseurs bien ajustés.

Le C1S Pro comporte une poche fermée assez grande, équipée d’une borne USB-A et ainsi qu’un crochet servant à suspendre les sacs. Le compartiment sous le siège est suffisant pour stocker un casque de petite taille.

Les repose-pieds ont été bien positionnés évitant ainsi que le passager frotte ses pieds contre les mollets de son conducteur. D’ailleurs, il s’agit d’un problème fréquent sur de nombreux modèles compacts. Aussi, le démarrage sans contact de la Yadea C1S permet de conserver sa télécommande au fond de la poche.

YADEA C1S PRO : un scooter électrique urbain exploitant un moteur 6 kW

Le scooter met à disposition des utilisateurs 2 modes de conduite, Sport et Eco. Ce qui diffère de la plupart des équivalents 125cc offrant plus de 3 modes. Le mode Eco a pour but de limiter à 55 km/h la vitesse maximale et l’accélération. Quant au mode Sport, il offre la possibilité de profiter pleinement de la puissance du scooter.

La Yadea C1S Pro dispose d’un moteur de 6 000 watts, intégré à la roue arrière. Pour un scooter électrique urbain, le C1S Pro délivre une puissance correcte. En effet, cette motorisation permet de se déplacer confortablement le long des rocades et des routes départementales, sous réserve de ne pas dépasser la vitesse de 80 km/h.

Autonomie et recharge du Yadea C1S pro

Le Yadea C1S Pro exploite 2 batteries de 72 V. Amovibles, elles pèsent respectivement 11 kilos. Ces dernières permettent de rouler sur une distance de 77 km au maximum pour cette trottinette électrique. Il s’agit d’une donnée du fabricant : cette distance est bien entendu atteinte dans des conditions optimales. Au quotidien, avec les reprises, les démarrages, le trafic, etc., il est possible de ne pas dépasser 60 kilomètres.

Yadea C1S Pro : 700 € de réduction immédiate à l’achat

Compte tenu des caractéristiques présentées ci-dessus, le C1S Pro compte parmi les équivalents 125cc les plus abordables du marché. Dans le cadre du bon plan, ce scooter électrique est affiché à 4 990 € au lieu de 5 690 € offrant 700 € d’économie.

Par ailleurs, dans le but de réduire les émissions de carbone générées par les véhicules, le gouvernement français a décidé de favoriser la transition vers les mobilités électriques. Et ce notamment par le biais d’une Prime écolo.

En ce sens, le scooter électrique YADEA G5 peut bénéficier, en plus d’une garantie de 2 ans, d’un financement allant jusqu’à 1 860 €.