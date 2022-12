Bon plan : ce scooter électrique endurant est la bonne affaire de cette fin d’année

Affichant une remise de 6,12%, le scooter électrique NQi GTS (2022) est l’un des bons plans actuels. Proposé à 4 599 € au lieu de 4 899 euros, ce scooter électrique réunit tous les différents critères nécessaires pour vous accompagner pendant votre virée en ville.

Il ne reste plus que quelques semaines avant les fêtes de Noël. À cette occasion, Go2roues organise une avalanche de rabais. Ainsi, la NQi GTS (2022) vendue à 4 899 euros en temps normal est proposée à 4 599 euros actuellement. Profitez de ce bon plan pour acquérir le meilleur scooter électrique 125cc. Combiné au prime écologique, il est même possible d’acheter ce scooter à un prix imbattable.

Un scooter moderne à la conduite fluide

C’est la première fois depuis sa sortie que le scooter électrique est vendu à 4599 euros, mais est-ce un bon plan ? Découvrez un peu plus sur cette version.

Fidèle aux codes de la marque, la NQi GTS (2022) reprend le design de la NQi Sport. Il se caractérise par un phare circulaire à l’avant, des rétroviseurs arrondis et l’espace entre le guidon et le siège. Les optiques full LED accentuent le côté moderne du deux-roues, tout en offrant une bonne visibilité sur la route. Outre sa qualité de fabrication, cette trottinette électrique bénéficie d’une excellente finition.

Ce scooter offre un excellent enjambement et l’absence de galerie centrale est louable. Cela permet de porter un sac entre les jambes grâce au crochet central. Le passager bénéficie également de barres de maintien stables et suffisamment grandes, ainsi que de repose-pieds escamotables bien dimensionnés.

Le NQi GTS (2022) dispose également d’une poche ouverte pour ranger lunettes, portefeuille ou téléphone, qui peut être rechargée grâce au port USB-A. La compacité et le faible encombrement de la NQi GTS (2022) la rendent maniable et facilitent les déplacements inter-files, notamment grâce à sa forme élancée et à ses rétroviseurs qui dépassent très peu. Les suspensions de qualité, assorties d’une selle bien rembourrée, lui donnent un avantage significatif sur les pavés et les nids de poule.

Technologies embarquées

Au centre du guidon trône le grand écran embarqué. Il permet d’avoir accès à la vitesse, à la puissance, au temps, à l’autonomie restante en pourcentage et en km, mais aussi à des informations plus détaillées. Notamment la distance, la durée et la vitesse moyenne du trajet en cours. Il peut même afficher un graphique montrant la consommation d’énergie sur le trajet.

Le Niu NQi GTS (2022) offre également une connectivité embarquée. Assortie à l’application, celle-ci permet de localiser le scooter, de consulter le niveau de batterie restant et les statistiques des derniers trajets. De même, elle peut envoyer une notification lorsque l’alarme du scooter se déclenche.

Profitez du bon plan pour acquérir le meilleur scooter électrique

Grâce au bon plan de Go2roue, l’un des meilleurs scooters électriques 125cc est proposé à un prix record. En fait, côté performance, le Niu NQi GTS (2022) propose 3 modes de conduite : E-Save, Dynamic et Sport. Le premier est particulièrement utile en ville, tandis que le second limite légèrement les accélérations et la vitesse jusqu’à 65 km/h, offrant un bon compromis entre vitesse et sobriété. Enfin, le mode Sport permet d’atteindre jusqu’à 83 km/h au compteur. Ce qui se révèle suffisant pour le périphérique parisien. Le moteur Bosch de 4600 W placé sur le moyeu de la roue arrière est très satisfaisant pour les déplacements en banlieue.

La Niu NQi GTS (2022) est proposée en deux versions. La première dispose de deux batteries de 60V et 26 Ah, offrant une autonomie théorique de 100 km. Et la seconde intègre des batteries de 60V et 20 Ah, allant jusqu’à 130 km. Quel que soit le modèle choisi, une batterie se loge sous le plancher et l’autre sous la selle. La recharge des deux accumulateurs prend environ cinq à six heures. Ce qui est assez standard pour une recharge sur une prise domestique.

Pour rendre ce bon plan encore plus attractif, ce scooter électrique bénéficie d’un bonus écologique allant jusqu’à 1 890 euros MAX à l’achat. Alors, ne tardez pas à effectuer votre achat avant l’épuisement des stocks.