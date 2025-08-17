Un VTT électrique à petit prix : le SCOOTY COUNTRY 28.2 à 799€ chez Decathlon

Si pendant les soldes d’été vous n’avez pas eu le temps de vous procurer un VTT pas cher, le SCOOTY COUNTRY 28.2 de chez Decathlon est une affaire à saisir ! Cette superbe bécane ne coûte que 799€ !

Mais son prix n’est pas son seul atout. Ses caractéristiques techniques en font un compagnon de route idéal pour vos sorties en famille, entre amis ou en solitaire pourquoi pas ? Voici ce qu’il y a découvrir à son sujet.

Scooty Country 28.2 : Le VTT électrique qui rend la nature accessible à tous !

Découvrez le Scooty Country 28.2, le VTT électrique qui combine performance et accessibilité. Avec son cadre en aluminium léger (22,8 kg) et ses roues 27,5″ équipées de pneus tout-terrain, ce bolide vous promet des sorties agréables autant sur les sentiers qu’en ville.

La fourche hydraulique absorbe les chocs tandis que le moteur arrière de 250W (45Nm de couple) vous assiste jusqu’à 25 km/h. Avec 5 niveaux d’assistance et un dérailleur Shimano 8 vitesses, vous adaptez votre effort comme bon vous semble !

Une autonomie qui libère vos escapades

Le Country 28.2 embarque une batterie amovible haute capacité de 482Wh (36V/13,4Ah) offrant jusqu’à 65 km d’autonomie en mode ECO. Rechargeable en 5 à 7h, elle s’emporte facilement pour être rechargée n’importe où.

Les feux avant/arrière alimentés par la batterie et l’écran LCD central (affichant niveau de batterie et mode d’assistance) garantissent sécurité et praticité. De quoi explorer en toute sérénité, de jour comme de nuit !

Un montage simplissime et des aides à l’achat

Livré à 95% monté, ce VTT ne demande qu’un tour de clé pour fixer guidon et pédales. Et ce qui est génial, c’est le fait qu’ il est éligible aux aides locales pour les vélos électriques ! Renseignez-vous auprès de votre mairie ou région pour bénéficier d’une réduction supplémentaire sur son prix déjà attractif de 799€. Une occasion en or de s’équiper sans se ruiner.

Confort et sécurité au rendez-vous

Avec sa suspension hydraulique, ses freins à disque mécaniques (160mm) et son cadre adapté aux cyclistes de 1,65m à 1,90m (120kg max), le Country 28.2 mise sur le confort et la sécurité. La selle réglable et la position ergonomique permettent de longues balades sans fatigue. La sonnette intégrée et les réflecteurs complètent cet équipement pensé pour les sorties en toute tranquillité.

Une marque française engagée

Scooty, marque de la société française Cibox, propose ici un VTT électrique fiable avec un SAV disponible dans toute l’Europe (France, Belgique, Allemagne…) et une garantie 2 ans.

Entre son prix défiant toute concurrence et ses performances honorables, ce modèle est idéal pour s’initier à l’électrique. Sinon, utilisez-le pour des balades régulières sans prétention. Alors, prêt à dompter les chemins en toute liberté ? Le petit du SCOOTY COUNTRY 28.2 de chez Decathlon, c’est son look épuré noir et bleu. Cela lui donne un style moderne qui ne passe pas inaperçu !

