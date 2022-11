Black Friday : ce scooter électrique Yadea c1s défonce son prix !

Seulement à l’occasion du Black Friday, le scooter électrique yadea c1s est réduit à 2 790 € au lieu de 3 290 €. C’est une occasion en or à ne pas louper pour faire de belles économies.

Le Black Friday ne concerne pas seulement les réductions sur les ordinateurs portables, smartphones, la domotique. En fait, les scooters électriques bénéficient également de remises importantes. Tel est le cas du Yadea C1S. Ce scooter permet de réaliser 500 euros d’économies pour le Black Friday.

Yadea C1S : un scooter électrique de 50 cc haut de gamme

Le Yadea C1S fait partie des scooters électriques équivalents 50 cc. Il a été conçu pour permettre à deux personnes de se déplacer facilement sur des trajets plus courts en ville. Le passager bénéficie d’une poignée et d’un repose-pied. Sa hauteur d’assise mesure 800 mm lui permet de s’adapter à toutes les morphologies. Quant au poids du scooter, il est d’environ 83 kilos.

Pratique, le Yadea C1S intègre un écran LCD 5 pouces. Ce dernier jouit d’une luminosité qui s’adapte en fonction de l’environnement. Outre les informations classiques comme les témoins des clignotants et des phares, il indique la vitesse engagée, le niveau de la batterie, un compteur kilométrique, l’heure. Pour contrôler la cartographie de ce scooter électrique, il suffit de le faire via le guidon.

Avec un simple geste, il est possible de choisir entre deux modes de conduite “Sport ou Eco“. Soulignons que le Yadea C1S bénéficie également d’une prime écologique pouvant atteindre 2400 € ce qui diminue considérablement le prix de ce scooter électrique Rouler jusqu’à 70 kilomètres grâce à un moteur très puissant.

Le Yadea C1S abrite un moteur 2 200 Watts, suffisamment puissant pour vous offrir une expérience de conduite à la fois agréable et sécurisée. Étant donné que ce moteur est intégré à la roue arrière, il ne requiert pratiquement aucun entretien. De plus, au quotidien, il se révèle particulièrement économique.

Une batterie amovible de 60V/32Ah pour ce moteur. Elle permet de parcourir une distance allant jusqu’à 76 kilomètres. Un chargeur est livré avec le Yadea C1S. Il permet de recharger complètement la batterie en 5 heures environ. Ce chargeur est compatible avec la plupart des prises 220 V. De fait, l’utilisateur peut le recharger à son domicile.

Un e scooter au design original à prix réduit

À l’instar de son grand frère, C1S se distingue par son design unique et réussi. Il a un cadre en acier forgé à froid et a été peint avec une couche électrophorétique. Son look “bio” répond tout à fait à la définition écolo du véhicule. Quelques éléments se démarquent également comme les leds à l’avant et le feu arrière rappelle la marque Yadea.

Compact, cet e scooter s’équipe néanmoins de multiples gadgets facilitant la vie quotidienne. On y trouve notamment un plancher plat, un accroche-sac permettant de ranger de nombreux éléments ainsi qu’une boîte de 25 litres sous la selle. Quant à ses pneus de 12 pouces, ils rendent sa conduite plus aisée en milieu urbain.

Vous souhaitez bénéficier d’un scooter électrique original et performant pour vous déplacer en ville en 2022. La Yadea c1s est une alternative intéressante, en particulier parce que pendant le Black Friday, il est disponible à 2 790 euros au lieu de 3 290 euros, soit à -500€. De plus, un bonus écologique respectant la réglementation française permet d’acquérir ce modèle à moindre prix.