Avec sa batterie aluminium-ion, ce scooter électrique est écolo et rapide à charger

SYM a conçu un concept de scooter électrique, le PE3, équipé d’un moteur à combustion auxiliaire et d’une batterie aluminium-ion. Développée par Aph ePower, cette nouvelle technologie se caractérise par un impact écologique réduit, des temps de charge plus rapides et un cycle de vie plus long.

Dans le paysage en constante évolution du transport, SYM trace l’avenir des scooters électriques avec le concept PE3. Dans le cadre des efforts visant à rendre les véhicules plus propres et plus durables, la marque fusionne ingénieusement les moteurs à essence traditionnels avec la propulsion électrique. En fait, son concept de scooter électrique, PE3 utilise une nouvelle technologie de batterie appelée aluminium-ion. À cet effet, elle a créé une solution hybride unique en son genre.

La marque SYM imagine le premier scooter électrique doté d’une batterie aluminium ion

Le voyage dans le monde dynamique des scooters se poursuit avec la présentation du PE3 Concept de la marque taïwanaise SYM. Ce deux roues révolutionnaire fait tourner les têtes avec sa fusion de technologie de pointe et de design respectueux de l’environnement.

Le PE3 Concept est un concept de scooter entièrement électrique, qui utilise une batterie aluminium-ion et intègre un système hybride. Contrairement aux deux roues hybrides typiques, où les moteurs thermiques jouent un rôle prépondérant et les moteurs électriques n’apportent qu’un complément d’énergie, le SYM PE3 adopte une approche différente.

En fait, le PE3 utilise un moteur à essence non pas pour la propulsion directe, mais pour charger la batterie électrique. Ce moteur s’enclenche automatiquement lorsque la tension de la batterie passe de 75 V au minimum critique de 60 V.

Par ailleurs, au cœur du SYM PE3 se trouve son moteur électrique de 4 Kw ingénieusement placé sur le moyeu de la roue arrière. Cette conception innovante permet non seulement d’améliorer le rendement énergétique, mais aussi de simplifier le processus de recharge.

PE3 Concept : une grosse autonomie

En termes de performances, le PE3 démontre ses prouesses électriques. En fait, ce scooter électrique à batterie aluminium-Ion peut parcourir une distance impressionnante de 35 kilomètres. Dès que le moteur à essence se met en marche, une synergie remarquable se produit, car la batterie se recharge pendant le trajet. Étonnamment, un seul litre d’essence permet au PE3 de parcourir une distance impressionnante de 90 kilomètres.

Avec un réservoir interne de 3 litres et une batterie entièrement chargée, le SYM PE3 peut couvrir plus de 300 kilomètres avec une seule charge. Cette remarquable autonomie fait du scooter un concurrent redoutable dans le paysage en pleine évolution des véhicules électriques et hybrides.

Réputée pour sa sécurité, la technologie aluminium-ion garantit également la stabilité de la batterie même à des températures extrêmes, allant de moins 40 °C à 80 °C.

En substance, l’approche innovante de SYM ne répond pas seulement au besoin urgent de transport durable, mais redéfinit également les notions conventionnelles de scooters hybrides. Le concept SYM PE3 se présente comme un symbole d’efficacité. Il associe de manière transparente les technologies électriques et à essence pour créer une solution de mobilité urbaine polyvalente et respectueuse de l’environnement.