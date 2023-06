Après avoir enchanté les cinéphiles pendant près de quatre mois dans les salles de cinéma, Avatar : la voie de l’eau de James Cameron se prépare enfin à faire son entrée sur nos petits écrans. Si vous n’avez pas encore eu la chance de le voir, rassurez-vous de nombreuses options de streaming s’offrent à vous. En effet, « The Way of Water » est actuellement disponible en VOD et sera également proposé sur Disney+ et Max à partir du 7 juin. Alors, comment regarder Avatar 2 en streaming ? Découvrez nos conseils.

Comment regarder Avatar 2 en streaming ? Avatar 2 sort le 7 juin parmi les nouveautés sur Disney Plus. Toutefois, le film n’est pas encore disponible en France en raison de la chronologie des médias. Voici comment y accéder sans aucune restriction : S’abonner à Disney Plus

Installer un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Mettre le VPN sur les États-Unis

Regarder le film sur Disney Plus à partir du 7 juin Essayer NordVPN gratuitement

Préparez-vous à plonger de nouveau dans l’univers épique du réalisateur James Cameron avec la suite tant attendue du blockbuster légendaire, qui a marqué l’histoire du cinéma. Plus de dix ans après le phénomène mondial qu’a été Avatar (2009), ce second volet nous plonge une fois de plus dans l’histoire captivante de la famille Sully.

Encore une fois, elle se retrouve confrontée à de nouveaux défis et doit tout mettre en œuvre pour se protéger mutuellement. Cette suite tant attendue promet d’embarquer les spectateurs dans une aventure épique et émotionnelle. Suivez le guide pour regarder Avatar 2 en streaming.

Avatar 2 : l’odyssée spatiale de trois heures

Plus d’une décennie après les événements du premier film, « Avatar : La Voie de l’Eau » nous transporte une nouvelle fois dans l’histoire de la famille Sully. Jake Sully, désormais membre de la tribu des Na’vi et en couple avec Neytiri, se prépare à de des challenges encore plus fous. Contraints de quitter leur foyer, ils partent à la découverte de régions mystérieuses de Pandora. Cependant, une ancienne menace refait surface, entraînant Jake dans une autre guerre imminente contre les humains.

Avatar 2 est un projet de longue date de James Cameron qui avait pour ambition de réaliser trois suites du premier film. En 2013, le studio Fox annonce officiellement la préparation de ces films. Cependant, la production d’Avatar 2 a été marquée par une période de près de dix ans, avec de nombreux retards, notamment en raison des contraintes liées à la pandémie de COVID-19. Malgré ces obstacles, la suite du blockbuster a finalement vu le jour, portant avec lui l’attente et l’excitation des fans de la franchise.

Il est important de noter que Sam Worthington et Zoe Saldana reprennent leurs rôles dans ce nouveau volet. Sam Worthington incarne omme toujours Jake Sully, l’humain qui a abandonné sa vie passée pour rejoindre le peuple Na’vi. De son côté, Saldana reprend son rôle de Neytiri, sa partenaire. Kate Winslet, qui interprète le personnage de Ronal, une apnéiste appartenant à la tribu Metkayina rejoint également la distribution.

Avatar 2 ne sera pas disponible sur Disney Plus France

Les fans américains d’Avatar 2 peuvent se réjouir, car le deuxième volet tant attendu de la saga sera bientôt disponible sur la plateforme de streaming Disney+. La date de sortie officielle du film est fixée pour le 7 juin 2023.

Cependant, en raison de la chronologie des médias et des réglementations en vigueur, la français devront attendre au moins une année pour profiter de ce chef-d’œuvre.

Le coût de l’abonnement de Disney Plus

Disney Plus est une plateforme de streaming populaire offrant un catalogue étendu de films, séries et documentaires. Actuellement, le prix mensuel de l’abonnement à ce service SVOD en France est de 8,99 €. Si vous préférez souscrire à un abonnement annuel, le prix est de 89,90 €, ce qui vous permet d’économiser plus de 15 % par rapport à un abonnement mensuel sur une période de 12 mois.

Pourquoi recourir à un VPN pour regarder Avatar 2 en streaming ?

Même si Avatar 2 n’est pas disponible sur Disney+ France, il existe une solution alternative pour les fans français qui souhaitent regarder ce film. Il suffit d’utiliser un service de streaming qui propose Avatar 2 dans d’autres pays, comme Disney+ aux États-Unis. Toutefois, pour accéder à ce contenu, vous devez recourir à un VPN.

En effet, un VPN pour le streaming vous permet de modifier votre adresse IP et de masquer votre emplacement réel. En vous connectant à un serveur VPN situé aux États-Unis, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et accéder à Disney+ US pour profiter d’Avatar 2 en streaming.

Outre cela, un VPN de qualité offre également des serveurs dédiés spécialement optimisés pour le streaming, ce qui permet d’éviter les problèmes de latence et de coupures.

Par exemple, NordVPN propose des serveurs spécialement conçus pour une expérience fluide sur Disney+. Avec ces serveurs optimisés, vous bénéficiez d’une connexion rapide et stable, sans aucune limite de vitesse ou de bande passante.

En choisissant la solution panaméenne, vous bénéficiez également d’une connexion sécurisée et de confiance. Ainsi, vous pouvez naviguer sur Internet en toute tranquillité, sachant que vos données sont protégées par des protocoles de sécurité robustes. Cerise sur le gâteau, NordVPN propose des fonctionnalités de sécurité avancées pour renforcer votre confidentialité en ligne.

Enfin, il est à noter que les abonnés à Canal Plus pourront profiter du film sur MyCanal à partir du 14 juin 2023.