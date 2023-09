Ather 450S : un scooter électrique à grande autonomie bientôt dispo

Selon un document d’homologation récemment divulgué, Ather Energy a développé une nouvelle version du scooter électrique Ather 450S à grande autonomie. Il peut parcourir une autonomie de 156 km avec une seule charge.

Une fuite de documents d’homologation a révélé tous les détails du nouveau scooter Ather 450. Des informations clés, telles que les dimensions et les caractéristiques de la batterie du scooter électrique, ont été révélées. Par rapport au 450S, ce scooter devrait avoir une autonomie supérieure de 41 km.

Le nouveau scooter électrique d’Ather bénéficiera d’une batterie plus grosse

Ather a rafraîchi sa gamme en août avec l’introduction de la nouvelle 450 S, plus abordable. Les documents d’homologation suggèrent désormais que ce scooter est sur le point d’avoir un nouveau frère. En fait, Ather se prépare à introduire le 450S HR, où « HR » signifie probablement « High Range » (haut de gamme). Un nouveau document d’homologation pour un prochain scooter Ather a été apparu en ligne. Ce dernier a révélé que ce nouveau scooter sera équipé d’une batterie de 3,76 kWh.

Grâce à cette batterie plus grande, l’Ather 450S HR bénéficie d’une autonomie certifiée de 156 km, soit 10 km de plus que le 450X. En termes de puissance, il maintient une puissance maximale de 5,4 kW, conforme à celle du 450S, et légèrement inférieure à celle du moteur de 6,4 kW du 450X. À titre de perspective, le 450S actuel dispose d’une capacité de batterie de 2,9 kWh.

Cela étant dit, la vitesse de pointe du prochain scooter électrique Ather 450S HR est estimée à 80 km/h. En comparaison, la vitesse de pointe des scooters 450S, 450X et 450X Gen3 sortants s’élève à 90 km/h. Il convient également de mentionner que le prochain scooter électrique Ather bénéficiera du même moteur synchrone à aimant permanent triphasé. Celui-ci développe 7,24 ch en mode sport.

En parlant de modes de conduite, l’Ather 450S HR est disponible avec les modes de conduite Sport, Smart et Eco. Le célèbre mode « Warp » d’Ather ne sera pas disponible avec le 450S HR car il est réservé uniquement au 450X haut de gamme.

Les mêmes caractéristiques que le 450 S

En outre, les documents d’homologation divulgués du prochain Ather 450S HR révèlent ses dimensions. En fait, ce modèle mesure 1 837 mm de long, 739 mm de large, 1 114 mm de haut et arbore un empattement de 1 296 mm. De plus, le poids total en charge du modèle s’élève à 243 kilogrammes. En termes de fonctionnalités, le prochain scooter électrique Ather 450S HR arborera le même écran segmenté « DeepView » que le modèle Ather 450S. En outre, il sera équipé de fonctionnalités telles qu’un commutateur à 5 positions, une navigation étape par étape. Sans oublier la connectivité Bluetooth.