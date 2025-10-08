Offrez la magie high-tech ASUS pour les fêtes de Noël !

À la recherche du cadeau parfait pour Noël ? ASUS dévoile une sélection exceptionnelle. Du portable ultra-léger au PC gamer survolté, découvrez les cadeaux high-tech qui feront sensation sous le sapin !

Les fêtes de fin d’année approchent et, avec elles, la quête du cadeau parfait. ASUS propose une sélection d’appareils conçus pour tous les profils : gamers, créateurs exigeants ou passionnés de technologie. Entre puissance, élégance et performances dopées à l’intelligence artificielle, la marque taïwanaise mise sur l’innovation au service du plaisir. Une gamme premium pensée pour inspirer, créer et jouer sans limites.

Le studio mobile des créateurs exigeants

ASUS n’oublie pas les professionnels de l’image et du son avec son ProArt P16, véritable station créative au format portable. Ce modèle, disponible à 2 999,99 € TTC, embarque un processeur AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 capable d’atteindre 50 TOPS et une carte graphique GeForce RTX™ Series Laptop, le tout dans un châssis robuste et élégant. Son écran tactile OLED 4K HDR certifié PANTONE restitue les couleurs avec une fidélité totale. C’est un atout décisif pour la retouche ou la postproduction vidéo 8K.

« Validé par NVIDIA® Studio, il intègre des fonctions créatives améliorées par l’IA optimisant l’organisation, la recherche de contenus et le tri visuel », précise ASUS. En d’autres termes, le ProArt P16 est autant un outil de travail qu’un prolongement de l’imagination. C’est parfait pour le “studio nomade”, plébiscité par une génération de freelances et vidéastes toujours en mouvement.

Les portables dédiés la productivité

Avec le Zenbook Duo (UX8406), ASUS franchit une nouvelle étape dans la conception des laptops hybrides. Ce modèle à double écran OLED 3K de 14 pouces propose une surface d’affichage totale de 19,8 pouces dans un format ultra-fin de 1,35 kg. Le clavier détachable transforme l’appareil en station verticale, en mode double écran ou en ordinateur portable classique selon les besoins. Sous le capot, le processeur Intel® Core™ Ultra 9 Series 2, 32 Go de RAM et une batterie 75 Wh assurent jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Le tout propulsé par l’IA pour une gestion intelligente de la charge et des performances. Pour les adeptes du minimalisme, le Zenbook A14 joue la carte de la légèreté extrême. Moins d’un kilo sur la balance, une autonomie record de 32 heures et un alliage exclusif Ceraluminum™ lui offrent un design à la fois solide et raffiné. Autant dire qu’il coche toutes les cases du PC de voyage idéal.

L’univers ROG : l’excellence du gaming à portée de main

Côté gaming, ASUS met les bouchées doubles. Le ROG Phone 9 Pro se distingue comme un « chef-d’œuvre mobile » : processeur Snapdragon® 8 Gen 4, écran AMOLED 165 Hz, batterie 5 800 mAh et capteur Sony LYTIA 700 50 MP. Les commandes AirTrigger apportent une précision redoutable aux joueurs les plus exigeants. En parallèle, les consoles portables ROG Xbox Ally et Ally X, conçues avec Xbox, incarnent la fusion du jeu PC et de la mobilité.

Avec leurs processeurs AMD Ryzen™ Z2 A et Z2 Extreme, elles offrent des performances fluides même sur les titres AAA. Les puissants laptops ROG Strix G18 et Zephyrus G14 ferment la marche : GPU RTX™ 5070, écrans à 240 Hz ou 3K 120 Hz, et autonomie jusqu’à 13 heures. Des bêtes de scène qui traduisent la volonté d’ASUS de concilier puissance brute et finesse d’exécution.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

