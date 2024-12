Série ROG Phone 9 : smartphones pensés pour les gamers

ASUS Republic of Gamers dévoile la série ROG Phone 9, une gamme révolutionnaire de smartphones conçus pour les gamers les plus exigeants. Avec trois modèles disponibles, les ROG Phone 9 promettent des performances inégalées.

La série ROG Phone 9 d’ASUS Republic of Gamers redéfinit les standards des téléphones gaming. Alliant un design haut de gamme, des fonctionnalités avancées pilotées par l’IA et une compatibilité avec des accessoires uniques, ces téléphones offrent une expérience de jeu immersive et personnalisable.

Une série pensée pour les joueurs

Avec son design futuriste, la série ROG Phone 9 marque un pas en avant dans le monde du gaming mobile. Les modèles, du ROG Phone 9 au ROG Phone 9 Pro Edition, présentent un écran AniMe Vision unique à l’arrière. Il est composé de mini-LED entièrement personnalisables. Cet affichage innovant permet aux utilisateurs d’intégrer leurs propres animations et textes pour une expérience visuelle exclusive. La série ne s’arrête pas à l’esthétique. La plateforme mobile Snapdragon 8 Elite, associée au système de refroidissement avancé ROG GameCool 9, garantit des performances sans faille. Je pense que ce système évite les surchauffes même pendant les longues sessions de jeu.

Une technologie gaming pilotée par l’IA

La série intègre des fonctionnalités intelligentes qui optimisent chaque aspect du gameplay. Parmi elles, X Sense 3.0 détecte automatiquement les événements clés pour maximiser les performances en jeu. X Capture 2.0 enregistre les moments stratégiques. De son côté, l’AI Grabber 2.0 simplifie l’accès aux astuces grâce à une reconnaissance de texte avancée. Ces innovations s’accompagnent d’un système audio immersif, renforcé par le subwoofer intégré de l’AeroActive Cooler X Pro, et d’une caméra optimisée pour des prises de vue nettes, même en extérieur. Grâce à l’apprentissage automatique, la réduction des bruits améliore aussi les communications vocales pendant les parties.

Une expérience de jeu comme sur console

Les commandes tactiles AirTrigger, spécifiques à la série, offrent une précision sans précédent. Associées à des accessoires comme le ventilateur AeroActive Cooler X Pro et la manette ROG Tessen, ces téléphones deviennent de véritables consoles portables. Les gestes intuitifs, comme la visée gyroscopique ou les doubles actions, élèvent l’expérience de jeu à un niveau professionnel. Avec une batterie de 5 800 mAh et un mode de charge innovant, le ROG Phone 9 est conçu pour durer. Il évite les cycles inutiles de charge-décharge, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie. Ce détail souligne l’attention portée par ASUS aux besoins des gamers.



Les modèles ROG Phone 9, ROG Phone 9 Pro, et Pro Edition seront disponibles dès mi-décembre 2024. Avec des prix à partir de 1 099,99 €, cette gamme incarne le luxe et la performance. Une offre de lancement propose des accessoires supplémentaires à prix réduit pour les précommandes effectuées avant le 1er janvier 2025.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

