ROG Xbox Ally X : le gaming nomade selon Microsoft et ASUS

Xbox franchit un cap dans le gaming portable avec le lancement des ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally. Ces consoles promettent de réunir puissance, confort et écosystème Xbox complet.

Les précommandes sont désormais ouvertes pour les nouvelles ROG Xbox Ally X et Ally, premières consoles portables estampillées Xbox. Développées en partenariat avec ASUS et Windows, elles ambitionnent de fusionner les mondes du PC et de la console dans un seul appareil. Avec leur processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme et leur compatibilité totale avec Xbox Game Pass, elles promettent une fluidité et une liberté de jeu inédites. Prévue pour le 16 octobre 2025, ce lancement marque un grand pas pour Microsoft, qui redéfinit le jeu vidéo nomade.

Une nouvelle ère pour Xbox, entre innovation et mobilité

C’est un tournant que peu avaient anticipé. Xbox, historiquement ancrée dans l’univers du salon, se glisse désormais dans la poche des joueurs. Avec les ROG Ally X et ROG Ally, Microsoft franchit un cap stratégique : offrir une expérience Xbox complète sur un appareil portable. Les consoles, conçues en collaboration avec ASUS, embarquent Windows 11 et les processeurs AMD Ryzen™ AI Z2 de nouvelle génération. Résultat : une fluidité rare pour ce format, associée à un affichage 7 pouces FHD 120 Hz protégé par du verre Corning Gorilla Glass Victus. Cela illustre parfaitement que le monde du gaming évolue et accueille de plus en plus de machines hybrides capables de marier performance et liberté.

L’écosystème Xbox à portée de main

Ces nouveaux modèles se distinguent par une intégration complète et fluide à l’écosystème Xbox. Grâce à la compatibilité avec Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming et Xbox Remote Play, les utilisateurs peuvent retrouver leurs jeux et leur progression, qu’ils soient chez eux ou en déplacement. La barre des jeux est accessible d’un simple appui sur le bouton Xbox. Cela facilite l’accès à une bibliothèque agrégée qui regroupe les titres de Xbox, Battle.net et d’autres plateformes PC.

Une manière habile pour Microsoft d’unifier ses services et mieux encore, de simplifier la vie des joueurs. Xbox ne cherche plus seulement à vendre des consoles, mais à imposer un écosystème global. Cela prend tout son sens avec cette offensive portable.

Un design inspiré de la manette Xbox, pensé pour durer

D’un point de vue ergonomique, les ROG Ally s’inspirent directement des manettes sans fil Xbox : boutons ABXY, gâchettes à impulsions et poignées profilées. La prise en main, testée sur les prototypes, évoque le confort familier de la marque. Côté autonomie, la version Ally X embarque une batterie de 80 Wh. Cela promet plusieurs heures de jeu intensif.

Les capacités de stockage, jusqu’à 1 To, et la mémoire vive (24 Go LPDDR5X) traduisent une volonté de durabilité. Ce point soulève une vraie question : Xbox ouvre-t-elle la voie à un futur dans lequel le matériel devient secondaire face à l’expérience ? Les ROG Ally semblent poser les premières pierres de cette évolution puisque la frontière entre PC et console s’estompe chaque jour un peu plus.

