Xbox Ally vs ROG Ally, quelles sont les différences de ces consoles quasi jumelles ? 

Après le Xbox Games Showcase, des nouveautés ont émerveillé les fans de jeux vidéo. Mais la sortie programmée d’une nouvelle console a tout déchiré. La Xbox Ally est-elle meilleure que la Rog Ally ?

Ces deux consoles portables sont maintenant considérées comme les concurrentes directes de la Nintendo Switch 2 sortie récemment. Mais qui est plus performante que l’autre parmi ces deux modèles ?

Des poignées qui font la différence : confort et prise en Main

L’un des changements les plus marquants concernant l’apparition du ROG Xbox Ally comparé au Rog Ally original est l’amélioration des poignées. Avec des poignées plus prononcées, cet appareil est conçu pour offrir une meilleure ergonomie.

Cela rendra les longues sessions de jeu plus confortables quand la console se lancée officiellement sur le marché. Les joueurs apprécieront également le bouton Xbox dédié, qui remplace le bouton Armoury Crate du premier modèle. Cela facilite l’accès aux fonctionnalités de la console.

Un écran qui fait plaisir aux yeux : le Xbox Ally bat le Rog Ally

Ensuite, le ROG Xbox Ally est équipé d’un écran tactile de 7 pouces qui prend en charge une résolution allant jusqu’à 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce sont les mêmes caractéristiques que sur le Rog Ally. Par conséquent, sur ce critère, il y a match nul.

Les jeux s’affichent de manière fluide et réactive sur les deux consoles, offrant une expérience visuelle immersive. De plus, le support du VRR (taux de rafraîchissement variable) garantit que les images restent nettes, même lors des moments d’action intense.

Performances : qui est le vainqueur ?

Sous le capot, le ROG Xbox Ally fonctionne avec un processeur APU AMD Z2 A, tandis que de son côté, le ROG Ally original est propulsé par un AMD Ryzen Z1 Extreme.

Bien que le Z1 Extreme soit plus puissant, le Z2 A est conçu pour offrir une expérience de jeu fluide, bien qu’il soit plus comparable à l’APU de la Steam Deck. Les deux appareils disposent de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, mais le Rog Ally original propose un emplacement SSD M.2 2280, facilitant les mises à niveau de stockage.

En termes de performances et de stockage, le Rog Ally bat donc cette nouvelle génération de console.

Autonomie de la batterie : qui tient le coup ?

Par contre, la durée de vie de la batterie de la console Xbox Ally bat celle de la Rog Ally à plat de couture selon le descriptif du produit. Cette caractéristique est importante, car c’est un aspect crucial pour les joueurs en déplacement.

La ROG Xbox Ally est équipée d’une batterie de 60 Wh, soit 20 % de plus que celle du ROG Ally original, qui ne fait que 40 Wh. Bien que nous n’ayons pas encore testé l’autonomie du nouveau modèle, il est raisonnable de s’attendre à une meilleure performance grâce à ses nouvelles fonctions d’économie d’énergie.

Qui est la console la plus abordable ?

Sinon, le prix du ROG Xbox Ally n’a pas encore été annoncé. Il est probable qu’il soit plus cher que le ROG Ally original qui coûte approximativement 544,89 €. Les joueurs devront donc peser le pour et le contre avant de faire leur choix. Si vous êtes impatient, le ROG Ally original est encore disponible, bien qu’il soit de plus en plus difficile à trouver.

Jeux et compatibilité : une expérience Windows 11

Enfin, les deux appareils fonctionnent sous Windows 11. Cela signifie qu’ils peuvent accéder à une multitude de jeux et de services, y compris Steam et l’application Xbox. Le ROG Xbox Ally propose une interface Xbox améliorée qui optimise les performances en désactivant certaines tâches d’arrière-plan de Windows, offrant ainsi une expérience de jeu plus fluide.

