Askoll XKP, le scooter électrique pour la génération Y

Le marché de scooter électrique s’enrichit d’un nouveau venu, l’Askoll XKP. Ce modèle basé sur la gamme ES de la firme italienne a été spécialement conçu pour offrir une solution de mobilité pratique aux citadins.

Les scooters électriques jouissent d’une immense popularité en Europe en raison de son prix abordable. En effet, ils ne nécessitent qu’un entretien minimal, hormis le remplacement occasionnel des freins et des pneus. Askoll compte parmi les acteurs de ce secteur florissant. Et pour répondre aux attentes des citadins, il met à jour sa gamme de scooters électriques en introduisant une nouvelle gamme appelée XKP. Ce dernier se compose actuellement de deux modèles.

Un scooter électrique pour public particulièrement jeune

Le scooter électrique Askoll XKP se décline en deux versions : XKP L1 et XKP L3. Ceux-ci se distinguent l’un de l’autre par la vitesse maximale qu’ils peuvent atteindre. La L1 (qui peut être conduite avec un permis AM) atteint 45 km/h. Tandis que la L3 va jusqu’à 66 km/h. Les deux vitesses différentes ne nuisent pas au nombre de kilomètres pouvant être parcourus en une seule charge.

En effet, ses deux batteries amovibles de 1,4 kW alimentées par un moteur de 2,7 kW permettent de parcourir 87 km pour la L1 et 90 km pour la L3.

De plus, pour recharger les batteries, rien de plus simple. Amovibles et légères (7,6 kg seulement), elles peuvent être ramenées à la maison en toute sécurité et branchées sur une prise de courant normale. Pour une charge complète, Askoll parle d’environ 6 heures (sur batterie).

Le scooter électrique Askoll se caractérise par une hauteur d’assise de 76 cm et un poids total de 71 kg. Le confort est garanti par des roues de 16 pouces équipées de pneus de 90/80 à l’avant et de 110/70 à l’arrière. Elles sont capables d’affronter les pires conditions d’asphalte.

Nouveau modèle avec un design moderne et sportif

Les deux modèles scooters électriques proposés, XKP L1 et XKP L3, dérivent tous deux de la série eS. Toutefois, ils présentent un look totalement différent, plus en phase avec la mode actuelle.

À commencer par l’avant, où l’on remarque un nouveau phare rond, légèrement incliné. En outre, un nouveau garde-boue modifie l’aspect des nouveaux XKP par rapport aux modèles de la série eS, les rendant plus agressifs et plus sportifs au premier abord. L’arrière change également. En fait, les designers Askoll ont pensé à un nouveau groupe optique inséré sous l’arrière, qui a été raccourci pour les deux XKP.

Et si l’aspect extérieur a son importance pour attirer les plus jeunes, la partie « technologique » est tout aussi importante. L’Askoll XKP arbore désormais un nouvel écran couleur de 5 pouces capable d’afficher les informations les plus importantes même en cas d’exposition directe à la lumière du soleil. Et évidemment, une application dédiée ne pouvait pas manquer avec laquelle le propriétaire peut avoir les informations les plus importantes relatives au scooter. Notamment sa position et, en cas de vol, bloquer son fonctionnement, le tout à distance.

La version cyclomoteur du XKP est au prix de 5 090 euros. Tandis que la version équivalente à 125 cm3 est disponible pour 5 290 euros. Les clients ont la possibilité de choisir entre deux couleurs : noir ou gris.