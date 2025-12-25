Après Intermarché, AUdi s’offre aussi une pub faite à la main, sans IA !

À l’ère de l’IA générative, Audi fait le choix d’une pub faite main avec charme et audace ! Après le succès du loup d’Intermarché, la marque aux anneaux dévoile une vidéo festive réalisée en stop-motion, sans la moindre intelligence artificielle.

Des modèles réduits iconiques glissent dans la neige pour une pub 100% artisanale. Preuve que la magie de Noël et la créativité pure ont encore de beaux jours devant elles. Un vrai bonbon visuel !

Audi remplace le traîneau du Père Noël par des modèles réduits en drift

Les fêtes de fin d’année inspirent parfois les publicitaires les plus créatifs. Audi en a fait la démonstration avec une vidéo festive et irrésistiblement mignonne partagée sur Instagram. Intitulée « Holiday Play, the Audi Way », cette séquence d’1 minute 40 seconde réinvente la magie de Noël… sans le moindre renne. À la place, ce sont des modèles réduits (die-cast) des voitures les plus iconiques de la marque qui filent et dérapent joyeusement dans un paysage enneigé miniature.

Quelles Audi retrouve-t-on dans cette aventure enneigée ?

Le casting est un vrai régal pour les passionnés. La vidéo s’ouvre sur une Audi Q8 sortant d’un délicieux garage en pain d’épice. Elle est vite rejointe par des modèles de série cultes comme l’RS6 Avant, l’RS3 ou l’A6 E-Tron. Mais Audi n’aurait pas été fidèle à son ADN sportif sans inviter ses légendes de la course. On reconnaît ainsi la récente Dakar, l’originelle Quattro du Groupe B, la révolutionnaire R10 TDI Le Mans, et bien d’autres. Un véritable musée miniature en mouvement.

Face à la perfection des images, on pourrait suspecter l’intelligence artificielle. Et bien non ! Audi a confirmé que la vidéo a été créée à l’ancienne, avec de vrais modèles réduits et une équipe de production. La marque a même partagé des photos des coulisses montrant le soin méticuleux apporté à la mise en scène de chaque plan. Il s’agit donc d’un délicat travail de stop-motion, une technique d’animation image par image qui demande une patience infinie. On imagine sans peine le temps qu’a pu requérir un projet d’une telle fluidité et richesse de détails.

Quelle est la chute de cette petite histoire ?

Après avoir glissé sur des buttes de neige et même bâti des bonshommes de neige, le cortège de mini-Audi converge vers un somptueux manoir en pain d’épice. Là, dans un final plein de cœur, elles installent fièrement l’emblème aux quatre anneaux lumineux de la marque au-dessus de l’entrée, comme on décore le sapin. Un clin d’œil charmant qui symbolise l’esprit de famille de la gamme.

Cette initiative, aussi légère qu’ingénieuse, a visiblement touché le public. En effet, à peine postée, la vidéo cumulait déjà plus de 411 000 vues. C’est la preuve qu’un peu de créativité artisanale et beaucoup d’amour pour l’automobile peuvent parfois créer la magie de Noël. C’est mieux que n’importe quel effet spécial numérique.

